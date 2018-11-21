從未抽菸久咳不癒 28歲的他得肺癌

2018年11月21日 12:28 中時電子報 陳舒秦

平常不抽菸，也會得肺癌？美國一名28歲男子年紀輕輕又愛好運動，身體十分健康，但沒想到竟然久咳不癒，做完身體檢查後，發現他得了肺癌，讓他十分震驚！

前芝加哥白襪隊小聯盟球員赫夫(Stephen Huff)，從小就愛打棒球，身體一直很健康，也從未抽菸。沒想到前幾年開始出現一些消化不良或胃灼熱的模糊症狀。前年開始，才28歲的他老是咳嗽，還會喘鳴。剛開始檢驗醫生說他患了支氣管炎，開了抗生素給他。但赫夫咳了兩、三周，情況沒有好轉，於是進行「電腦斷層攝影掃描」。

最後赫夫被診斷出患有第四期肺癌；癌症已轉移到淋巴結、胸部、肝臟及尾骨脊柱上。醫生告訴他，五年存活機率低於5％。他說瞬間就像被被判死刑，正準備三個月內結婚的他，頓時沒有活著的希望，「確診罹癌後的頭兩周，我吃不下、睡不著，兩周內體重掉了20磅。」

醫生發現他的肺癌類型是一種稱為ALK的罕見基因突變導致，目前他正接受FDA新批准的標靶治療，每天服用兩次四顆藥，為了以自己的例子讓大家認識肺癌，赫夫和妻子艾蜜麗成立了非營利組織「赫夫計畫」(The Huff Project)希望人們更能注意自己健康。

耶魯癌症中心腫瘤內科主任赫布斯特(Roy Herbst)說，吸菸是肺癌的最大危險成因，不過全球約有10%至25％肺癌患者是非吸菸者。

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(中時電子報)