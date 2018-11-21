雲林鐵票倉反了!以前韓國瑜一週來1次 農民：沒見過吳音寧

2018年11月21日 12:29 中時電子報 邱文秀

雲林農民林佳新昨在政論節目上說，以前韓國瑜一周來一次雲林產地都有可能，至於吳音寧「只在電視上看過她啦」!(Youtube截圖)

雲林農民林佳新昨在政論節目上說，以前韓國瑜一周來一次雲林產地都有可能，至於吳音寧「只在電視上看過她啦」!(Youtube截圖)

總統府秘書長陳菊20日到西螺陪同縣長參選人李進勇掃街，並到福興宮贈匾「太平永盛」。但過去無論民進黨多落魄都要挺的雲林鐵票區也反了，雲林農民林佳新昨在政論節目上說，以前韓國瑜一周來一次雲林產地都有可能，至於吳音寧「只在電視上看過她啦」!並痛罵民進黨副秘書長徐佳青糟蹋農民，說彰化沒人抗議菜價低「何不食肉靡!」

菜價低到吃土，雲林菜農李析起日前上政論節目訴說，二崙鄉的菜幾乎都在北農拍賣，但今年承銷價還出現個位數，並拿出北農遠端影片指還未到凌晨拍賣時間，就有攤商直接把菜搬走不經過拍賣，懷疑有問題。民進黨秘書長徐佳青神回，彰化就沒人抱怨菜價很低，北農菜價低可以不要拿菜去北農賣啊!「謙卑」反應讓網友紛喊「拳頭硬了」!

總統府秘書長陳菊20日到西螺陪同縣長參選人李進勇掃街，並到福興宮贈匾「太平永盛」。政論節目主持人劉寶傑說，西螺跟莿桐是民進黨大本營，大忙人花媽出現在雲林，代表雲林選情也高度危險了!過去陳水扁在雲林拿到最高票，在西螺跟莿桐拿到雲林最高票，2008年最落魄兵敗如山倒時，也是雲林先挺住的，可是沒想到反也是從這裡反起。

雲林農民林佳新說，他活到這把年紀投票都是投給民進黨。一路民進黨如何對待我們都不管，就是相信民進黨，會帶我們走出一條路，讓我們農民有一個好的未來。但如今農民反應出來的聲音，民進黨有了解嗎?

林佳新諷刺，不知道選舉到了，李進勇縣長也會去求媽祖婆(福興宮)保佑，這個地方農民反了，你求媽祖婆也沒用，媽祖婆會保佑農民還是保佑你?民進黨最艱辛時，農民是如何支持你們的。

劉寶傑說，綠委林淑芬說張榮味跟韓國瑜是南北菜蟲大結合，兩個菜蟲變成救星。林佳新說，民進黨執政後農業政策在哪?沒半項!林佳新抱怨進口蔬菜打壓本土蔬菜市場，民進黨說要給我們希望，現在卻處處說韓國瑜做得多壞，張榮味有多差。進出口蔬菜這麼多打壓本土市場，你們真的都看不到嗎?

林佳新說，還是像副祕書長徐佳青說的，去彰化沒半個農民跟她抗議菜價低迷?他用閩南語大聲痛罵「肖維!」

劉寶傑說，所以你們現在碰到的困難是，菜送到北農碰到地板價的低迷，還有外來蔬菜太多。林佳新說，本土農業環環相扣，民進黨不肯改變這些進口蔬菜的控管，為什麼?因為後面龐大政商關係嘛!有龐大利益嘛!以前我們農作物自給率不足，我們無法生產這麼多需要進口，需要發展工商所以犧牲農業。現在台灣農業領先全球，要出口都被封鎖，我們沒那個銷路，政府是不是要回頭保護農民?

劉寶傑問，你昨天有說過沒有吳音寧上台，不知道韓國瑜的好。韓國瑜在雲林颳起旋風為什麼?林佳新說，韓國瑜是非典型政治人物，他這個人做事情我們不要批評他，不用擔心他背景，是實實在在的人。我們講話，他聽得進去。韓國瑜在的時候，幫我們做品牌，我只要好好的做，去拍賣，會得到好的利益與收入。我們現在就算做好也沒用，兩個市場完全崩壞。

他痛罵徐佳青說的話叫「何不食肉靡!」林佳新說「農民聽起來你在糟蹋我們，你是嫌雲林縣票太多嗎?」並說，民進黨罵韓國瑜罵得很高興，吳音寧真的幹過實事嗎?我們雲林西螺，最大的果菜產地跟批發地，我們都沒看過吳音寧，沒看過北農總經理!但北農跟西螺果菜市場，是環環相扣的。

林佳新說，以前韓國瑜一周來一次都有可能，還會帶著大量拍賣員來學習，來了解、來博感情、來教我們、指導我們。「吳音寧?吳音寧在電視上看到她啦!」

(中時電子報)