花大錢將成歷史 大陸足球員薪資將訂天花板

2018年11月21日 12:49 旺報 林永富

大陸對職業足球員花大錢可能將走入歷史，《中國足球協會職業俱樂部財務監管規程》（以下簡稱《規程》）即將推出，並配套推出2019-2021年職業俱樂部財務監管指標（以下簡稱《指標》），將訂出「注資帽」、「薪酬帽」、「獎金帽」、「轉會帽」等多種金額上限。

對於大陸職業足球而言，大手腳花錢、不計成本的引進外援曾被質疑。足球業內人士透露，此舉就是針對職業俱樂部存在的盲目投資、天價轉會費和部分球員過高薪酬、簽署「陰陽合同」、逃避稅款及欠薪等情況。

據指出，這些指標借鑒國外聯賽治理經驗，結合大陸國情，經各俱樂部充分討論，對各指標達成一致後，再經中國足協執委會審議通過後執行相關指標，中國足協將採取多種措施監督落實。

具體措施包括：

一是設置俱樂部投資人注資限額（注資帽）。2019年中超、中甲、中乙俱樂部投資人的注資額同步下降，由各俱樂部議定指標，共同遵守，並在2020和2021賽季持續降低。期待經過3年努力，使俱樂部投資回歸合理水準。

二是統一俱樂部財務記帳規則，設定盈虧平衡線，提高俱樂部經營收入。如虧損則支出受限，長期虧損則取消准入。聘請第三方對俱樂部進行統一財務審查，並公開基本財務數據。

三是設置球員薪酬限額（薪酬帽）。具體措施包括：設置中超、中甲、中乙俱樂部薪酬總額占總支出的比例限額。2019賽季所有國內球員重新簽訂勞動合約，薪酬待遇按稅前金額及新的標準重新簽訂。

四是設置單場獎金限額（獎金帽）。2019賽季，各俱樂部同時大幅降低獎金，單場獎金限額由各俱樂部共同議定，賽季初須對獎勵標準進行公示，禁止以其他名目發放比賽獎金，嚴禁現金發放。

五是設置球員轉會限額（轉會帽）。2019賽季繼續執行原有的引援調節費政策，即：中超、中甲俱樂部引入外籍球員資金支出不超過每人次4500萬元人民幣，引入國內球員資金支出不超過每人次2000萬元。對於2018賽季處於虧損狀態的俱樂部將收取等額的引援調節費，處於盈利狀態的俱樂部不需要繳納引援調節費。

六是規範管理球員合約，堅決打擊陰陽合同和逃稅漏稅行為。中國足協將聯合國家稅務總局等部門予以監督查處。

(旺報 )