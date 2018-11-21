蔬菜界人蔘！高麗菜3大好處CP值高 這2種人母湯

2018年11月21日 12:35 中時電子報 戴安瑋

有民眾這個月10日拿著高麗菜、蘿蔔向韓國瑜陳情，希望韓國瑜替農民發聲。（YouTube截圖）

高麗菜好吃又營養，但價格崩跌，日前即有人農拿著高麗菜，向國民黨高雄市長候選人韓國瑜陳情，成為這次選舉熱門話題，營養師表示，其實高麗菜是「蔬菜界人蔘」，營養高，可修復黏膜顧胃外，還有抗癌及抗空汙等三大好處，但甲狀腺功能失調者、腸胃道功能較差的人，不宜吃太多。

馬偕醫院營養師趙強向《元氣網》表示，高麗菜營養，有抗癌、顧胃及抗空汙等3大好處。他說，高麗菜是十字花科，跟花椰菜、大白菜一樣，含有吲哚素、硫配醣體等抗癌成分，試驗發現，前者能降低乳癌發生率，硫配醣體在肝臟裡，可幫助抗氧化酵素合成，發揮作用，減少罹癌機會。

台灣癌症基金會營養師張心怡也說，高麗菜含有豐富維生素、有機酸、膳食纖維以及人體必需的微量元素，其中，鈣、鐵、磷含量高於大部分蔬菜，鈣含量高出黃瓜5倍、番茄7倍；甲基甲琉胺酸具有修復黏膜組織的作用，能顧胃，並對於早期胃潰瘍、十二指腸潰瘍與胃癌有良好保護效果。

至於高麗菜可抗空汙，新光醫院營養師夏子雯說，當人體吸入細懸浮微粒PM2.5後，深入肺泡，會引起全身的發炎反應，這時攝取能抗氧化、抑制發炎的食物，如高麗菜、綠花椰菜、蘿蔔都有幫助。

但有二種人要少吃，主要原因是高麗菜會阻礙碘的吸收，影響甲狀腺荷爾蒙分泌，甲狀腺功能失調者不宜大量食用；腸胃道功能較差的人，也須避免生食高麗菜，尤其是紫色高麗菜，纖維較粗，吃了可能會感到不適。

(中時電子報)