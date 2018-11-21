台中》花媽為林佳龍政績讚聲 神岡掃街衝選票街

2018年11月21日 12:40 中時 盧金足

神岡支持者送上蒜、包子和肉粽，祝福台中市長林佳龍「凍蒜！」（盧金足攝）

總統府秘書長陳菊表示，韓流在特定媒體和網路不斷炒作之下，不過這樣的吹捧終會過去。（盧金足攝）

總統府秘書長陳菊與台中市長候選人林佳龍到到神岡中山路的文興宮拜拜，祈求順利當選。（盧金足攝）

總統府秘書長陳菊21日到台中市為市長林佳龍車隊掃街，掀起超人氣！先到神岡中山路的文興宮拜拜，祈求順利當選，廟方送上包子、粽子、蒜，祝福「包中！凍蒜！」林佳龍感謝花媽來助選，這次很多負面的選舉，不只發生對花媽的攻擊，負面抹黑讓他很感同身受，期待社會需要正面的能量肯定；陳菊表示，看到政績非常認真的林佳龍，台中市民要給他高度的肯定。

陳菊表示，林佳龍在台中是有政績的市長，最後三天來只是希望所有台中市民肯定一步一腳印的林佳龍，專業擘畫台中願景的人，實踐台中夢想，為他加油打氣開拓票源。

林佳龍說，花媽是台灣的女兒，她帶來溫暖，每次看到她就是一種穩定的力量，尤其在選舉只剩下三天時間，來加油打氣，肯定他這四年來認真做事。

「台中進步中，台中改變看的見！」林佳龍表示，這次很多負面的選舉，不只發生發生對花媽的攻擊，負面抹黑他很感同身受，社會需要正面的的能量肯定，三天後的投票我們的支持者一定都出來投票，讓認真做事的人，可以得到選民的肯定，也讓台中進步可以持續。

媒體詢問韓國瑜在高雄掀起的「韓流」，陳菊說，高雄長期以來都是台灣最重要一個基地，她覺得高雄人到現階段來講，看到陳其邁的聲勢一直往上爬升，大家對這一股韓流，韓流是在特定媒體和網路不斷炒作之下，不過這樣的吹捧終會過去。

陳菊說，大家要看是一個市長他對市政深入的了解，還有他未來對於市政的規畫是什麼，她在高雄歷經三次高雄市嚴格考驗，相信市民一定會認同了解高雄，給高雄一個產業轉型中的 願景，「力挺像陳其邁這個的人，我對高雄非常有信心！」

對國民黨台中市長候選人盧秀燕選前四天辭立委，陳菊表示，選舉候選人策略運用，我們都尊重，她認為對個選情衝擊不大。

陳菊為林佳龍車隊掃街助選，她說，最後三天還要回故鄉宜蘭助選，但她一定要來台中市為全台灣的人都在看到政績，非常認真的林佳龍，台中市給他高度的肯定，最後三天表達關心支持林佳龍，大家出來投票。

(中時 )