台中》花媽為林佳龍政績讚聲 神岡掃街衝選票街

總統府秘書長陳菊21日與台中市長林佳龍展開神岡車隊掃街。（盧金足攝）

友善列印
中時
神岡支持者送上蒜、包子和肉粽，祝福台中市長林佳龍「凍蒜！」（盧金足攝）
總統府秘書長陳菊表示，韓流在特定媒體和網路不斷炒作之下，不過這樣的吹捧終會過去。（盧金足攝）
總統府秘書長陳菊與台中市長候選人林佳龍到到神岡中山路的文興宮拜拜，祈求順利當選。（盧金足攝）

總統府秘書長陳菊21日到台中市為市長林佳龍車隊掃街，掀起超人氣！先到神岡中山路的文興宮拜拜，祈求順利當選，廟方送上包子、粽子、蒜，祝福「包中！凍蒜！」林佳龍感謝花媽來助選，這次很多負面的選舉，不只發生對花媽的攻擊，負面抹黑讓他很感同身受，期待社會需要正面的能量肯定；陳菊表示，看到政績非常認真的林佳龍，台中市民要給他高度的肯定。

陳菊表示，林佳龍在台中是有政績的市長，最後三天來只是希望所有台中市民肯定一步一腳印的林佳龍，專業擘畫台中願景的人，實踐台中夢想，為他加油打氣開拓票源。

林佳龍說，花媽是台灣的女兒，她帶來溫暖，每次看到她就是一種穩定的力量，尤其在選舉只剩下三天時間，來加油打氣，肯定他這四年來認真做事。

「台中進步中，台中改變看的見！」林佳龍表示，這次很多負面的選舉，不只發生發生對花媽的攻擊，負面抹黑他很感同身受，社會需要正面的的能量肯定，三天後的投票我們的支持者一定都出來投票，讓認真做事的人，可以得到選民的肯定，也讓台中進步可以持續。

媒體詢問韓國瑜在高雄掀起的「韓流」，陳菊說，高雄長期以來都是台灣最重要一個基地，她覺得高雄人到現階段來講，看到陳其邁的聲勢一直往上爬升，大家對這一股韓流，韓流是在特定媒體和網路不斷炒作之下，不過這樣的吹捧終會過去。

陳菊說，大家要看是一個市長他對市政深入的了解，還有他未來對於市政的規畫是什麼，她在高雄歷經三次高雄市嚴格考驗，相信市民一定會認同了解高雄，給高雄一個產業轉型中的 願景，「力挺像陳其邁這個的人，我對高雄非常有信心！」

對國民黨台中市長候選人盧秀燕選前四天辭立委，陳菊表示，選舉候選人策略運用，我們都尊重，她認為對個選情衝擊不大。

陳菊為林佳龍車隊掃街助選，她說，最後三天還要回故鄉宜蘭助選，但她一定要來台中市為全台灣的人都在看到政績，非常認真的林佳龍，台中市給他高度的肯定，最後三天表達關心支持林佳龍，大家出來投票。

(中時 )

桃園》專簽補助社區　劉茂群：要… 公投可帶小抄 中選會提醒三不原…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。