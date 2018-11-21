台中》花媽為林佳龍政績讚聲 神岡掃街衝選票街

總統府秘書長陳菊21日到台中市為市長林佳龍車隊掃街，掀起超人氣！先到神岡中山路的文興宮拜拜，祈求順利當選，廟方送上包子、粽子、蒜，祝福「包中！凍蒜！」林佳龍感謝花媽來助選，這次很多負面的選舉，不只發生對花媽的攻擊，負面抹黑讓他很感同身受，期待社會需要正面的能量肯定；陳菊表示，看到政績非常認真的林佳龍，台中市民要給他高度的肯定。
陳菊表示，林佳龍在台中是有政績的市長，最後三天來只是希望所有台中市民肯定一步一腳印的林佳龍，專業擘畫台中願景的人，實踐台中夢想，為他加油打氣開拓票源。
林佳龍說，花媽是台灣的女兒，她帶來溫暖，每次看到她就是一種穩定的力量，尤其在選舉只剩下三天時間，來加油打氣，肯定他這四年來認真做事。
「台中進步中，台中改變看的見！」林佳龍表示，這次很多負面的選舉，不只發生發生對花媽的攻擊，負面抹黑他很感同身受，社會需要正面的的能量肯定，三天後的投票我們的支持者一定都出來投票，讓認真做事的人，可以得到選民的肯定，也讓台中進步可以持續。
媒體詢問韓國瑜在高雄掀起的「韓流」，陳菊說，高雄長期以來都是台灣最重要一個基地，她覺得高雄人到現階段來講，看到陳其邁的聲勢一直往上爬升，大家對這一股韓流，韓流是在特定媒體和網路不斷炒作之下，不過這樣的吹捧終會過去。
陳菊說，大家要看是一個市長他對市政深入的了解，還有他未來對於市政的規畫是什麼，她在高雄歷經三次高雄市嚴格考驗，相信市民一定會認同了解高雄，給高雄一個產業轉型中的 願景，「力挺像陳其邁這個的人，我對高雄非常有信心！」
對國民黨台中市長候選人盧秀燕選前四天辭立委，陳菊表示，選舉候選人策略運用，我們都尊重，她認為對個選情衝擊不大。
陳菊為林佳龍車隊掃街助選，她說，最後三天還要回故鄉宜蘭助選，但她一定要來台中市為全台灣的人都在看到政績，非常認真的林佳龍，台中市給他高度的肯定，最後三天表達關心支持林佳龍，大家出來投票。
(中時 )