公投可帶小抄 中選會提醒三不原則

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今年九合一選舉合併十個公投案舉行，中選會日前表示，若有民眾搞不清楚公投案想帶小抄，只要沒有被誤認為公投票疑慮，就可帶入。中選會副主委陳朝建今再強調，選民想帶小抄，中選會不鼓勵也不反對，但必須遵守不能出示、不能留在圈票處、不能投進票匭三個原則。

時代力量立委徐永明今在立法院財政委員會質詢時提到，中選會說公投可以帶小抄，中選會要如何認定？陳朝建表示，公投指引以前就存在，選民想帶小抄，中選會不會鼓勵，也不會反對，但上面有候選人就不能出示，也不能跟公投票長得很像。

陳朝建強調，中選會對小抄認定有三大基準，第一是不能出示小抄，因為這是干擾勸誘影響他人投票；第二，不能留在圈票處，必須帶離投票所；第三，不能投進票匭，因為異物不能投進票匭。

另外，徐永明提及，國民黨台中市長候選人盧秀燕昨請辭立委，她在請辭時提到自己「封關前的民調都贏」，這樣有無違反投票前十日不得發布民調的規定？陳朝建回應，只要十日內，含投票日當天及投票截止前，任何人都不得發布與候選人及選舉有關的民調。徐永明追問，即使是封關前的民調也不行？陳朝建說，一樣都不行，如果有檢舉一定會處理。

國民黨立委賴士葆也問到，有政論節目在14日重播節目中談及過去的舊民調，有無違反選罷法？陳朝建重申，依照選罷法規定，在今年11月14日以後到投票日投票截止前，都不能發布跟候選人或選舉有關的民調，「民調時間在所不論」，至於個案就交由地方選委會審認處理。

(中時 )

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