65偏鄉無眼科醫師 台東最嚴重

2018年11月21日 13:13 中時 林周義

台灣人人有健保，然而偏鄉地區的民眾卻因交通不便，難以得到醫療資源。防盲基金會統計，全台共有65個偏鄉沒有眼科醫師，其中以台東最為嚴重，共13個偏鄉沒有眼科醫師。為助當地人解決眼疾，防盲基金會聯合驗光師公會全聯會、攝影師郭政彰共同深入偏鄉，提供義診的同時，將過程記錄、展出，盼民眾瞭解視力偏鄉的處境。

台灣高度近視人口逐年增加，罹患青光眼、白內障、視網膜病變的風險也隨之提高。偏鄉地區青壯年多已到城裡打拼，老人、小孩較多，隔代教養情形不罕見。而偏鄉眼疾罹患者又以弱勢家庭居多，因缺乏衛教知識，延誤就醫。

防盲基金會統計，全台共有65個偏鄉沒有眼科醫師。其中最嚴重的視力偏鄉，台東13處，屏東10處，花蓮9處，高雄6處，南投、澎湖、金門則有5處；只有台北擁有完善的眼科資源。

某名6歲的高雄桃源區女孩，平時沒有發覺視力有問題，卻在義診中被診出高度視差。爸爸當下即告訴女孩，要把Ipad沒收，女孩也因此留下眼淚。郭政彰對這名女孩印象深刻，表示許多人沒經過檢查，不會發現眼睛出了問題。

為讓民眾體驗眼疾患者的世界，防盲基金會與資策會合作研發VR體驗機，呈現7大眼疾—白內障、青光眼、黃斑部病變、視網膜剝離、飛蚊症、近視、老花的不同症狀。例如，曲線的畫面象徵著黃斑部病變的徵兆、黑影或閃光則代表視網膜剝離等，藉此提升民眾的眼疾認知。

「醫在偏鄉公益攝影展」以黑白照片呈現台灣的偏鄉義診狀況，搭配敘事音檔，民眾可藉由QR Code的掃描，收聽故事；展區後段也以彩色照片展出緬甸的義診狀況，讓民眾一窺偏鄉醫療的不同面貌。

(中時 )