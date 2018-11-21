台中》林佳龍總部律師籲「反奧步三步驟」盧秀燕陣營：感謝提醒選舉奧步

2018年11月21日 14:19 中時 盧金足

台中市長林佳龍競總發言人林尚賢指出，選舉最後階段可能會發生的「十大選舉奧步」。（盧金足攝）

選舉投票倒數三天，台中市長林佳龍競選總部21日由律師李宣毅、黃浩章、陳頂新代表站出來，指出選舉最後階段可能會發生的「十大選舉奧步」，提出「反奧步三步驟」一截圖、二拍照、三錄影，呼籲市民看到假消息，共同檢舉選舉奧步，停止假訊息以訛傳訛。對此，台中市長候選人盧秀燕競選總部發言人吳皇昇說，執政黨和林佳龍如法炮製也喊出反奧步？這是選前給大家歡樂的詼諧鬧劇嗎？感謝對手陣營，謝謝幫忙提醒選舉的奧步。

台中市長林佳龍競總發言人林尚賢說，競選至今已看到全國很多縣市選舉都有負面宣傳或抹黑攻擊的情事發生，已經造成社會對立及引導輿論風向，相當令人擔憂。

常見的「十大選舉奧步」包括晚會活動滋事、抹黑走路工及賄選、操作司法檢調起訴消息、網路不實爆料造謠、電話假民調抹黑、違法散布假民調、形塑被打壓或遭受攻擊、謠傳選務不公或抗爭假消息、散布攻擊自己的黑函真嫁禍、謠傳六都藍營候選人受傷等不實訊息。

李宣毅指出，俗語說三人成虎，現在的網路世界不一定看到的訊息就是正確，所以事實查核很重要，選前勤務工作繁忙，選前仍要慎防各種奧步，尤其選前之夜仍須嚴防惡意滋事、惡意抹黑，因為事實查核最困難，還有賄選買票及作票干擾選務活動，這些過去選舉都常發生。

此外，最近也發生競選對手之律師後援會或其他後援會名單，刊登前未與本人確認，造成市民諸多困擾。他進一步呼籲，在選舉關鍵時刻，市民要以適當政策選擇適當候選人。

李宣毅強調，今年選舉發生新型「假民調語音」電話抹黑，以廣泛、綿密的不實謠言散布的方式，企圖誣指、誤導台中市長林佳龍賄選，為此競總已提告，另反空汙公投也出現造假、死人連署等情況，也被中選會提告。

他呼籲，台灣是一個民主的國家，選民素質也相對提高，若透過奧步、作假，只會遭選民唾棄，選舉絕對不是透過抹黑、偷拍、造假、烏龍爆料來試圖操弄選舉的公正性，進而企圖影響選情，盼回歸理性思辨，讓社會與發展可以更好。

黃浩章表示，這次花博是台中的盛事，己有不少以網路散布攻擊花博的不實資訊，包括票務問題，打擊花博卡等錯誤訊息，對手陣營也傳出近日可能繼續攻擊花博議題，扯國際花博後腿，在假消息當道的今日，選民獲得重大、或者易於激起情緒的消息時，應該都要透過可信賴的管道，再三確認，並且在確認前不要隨意轉發訊息，避免受到利用。

林尚賢表示，在台中選舉中，也看到盧秀燕後選人多次狂打負面選戰，包括假民調語音攻擊、直播祭拜、抹黑空汙改善成果等多次負面選舉手段，低估台中選民智慧，令人遺憾。希望民眾面對謠言或有心人士故意滋事，切記「反奧步三步驟」一截圖、二拍照、三錄影反制。

「拒抹黑反奧步，人民才是國家的主人！」林尚賢強調，訊息應正規宣傳、選舉應回歸正向，政治人物不應帶頭製造社會衝突甚至仇恨，所有希望社會向上提升的人、希望台中持續進步的市民都要站出來，用選票來表達意見。

台中市長候選人盧秀燕競選總部發言人吳皇昇表示，感謝對手陣營，謝謝幫忙提醒選舉的奧步，盧秀燕呼籲大家要注意任何可能的奧步，要求公平公正的選舉，拒絕奧步，讓盧秀燕與市民一起贏回台中，務實帶領台中邁向更好的未來。

(中時 )