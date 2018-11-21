台北》候選人紛掛與韓國瑜合照 丁守中神回

2018年11月21日 13:00 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

選戰逼近，國民黨台北市長候選人丁守中今天除了啟動首次車隊掃街愛，也在早上接受廣播節目專訪，談論包括東奧正名公投、綠營操作棄保等問題。對於韓流席捲政壇，候選人都掛韓國瑜合照，丁守中則說跟他的合照也有168面，候選人找知名人士加持他不在乎，「只要能贏就好」。

丁守中今上廣播節目接受資深媒體人黃清龍專訪，首先丁守中針對近日有些運動選手站出來表達對參賽權利受到公投影響表達看法，他說他身為籃球協會榮譽理事長，深深了解在國際比賽的規則。丁說操作公投恐讓球員喪失舞台，國際奧會多次警告不應用政治力量干預體育，何況中華台北是目前在國際社會上接受的事實，若硬是要正名，不僅在國際社會上得不到支持，還可能被除名，若除名恐對這些希望能為國爭光的球員不公平。

至於綠營操作棄保問題，丁守中說姚文智種種作為他是參選到底，他認為姚是不會打假球的。但可以看到民進黨高層很多動作都沒有強烈批柯文哲，現在放出各種話，包括說在台北市柯文哲是對手，但在外縣市是朋友，某種程度都在暗示選民。丁守中認為，堂堂執政黨不應該打假球，不僅對自己提名的人不公平也失掉黨格。他說從一開始就了解民進黨跟柯文哲就有某種默契，提名並沒有提出最強的，才有棄保空間。從五月民進黨提民後，柯沒有再批中央，蔡輔選裡沒有批柯文哲，丁說這種就像打假球在騙選民，而柯很怕如果像上次一樣由民進黨背書，會扛上這些施政缺失包袱，打出非藍非綠，但事實上是騙藍騙綠。

對於韓流席捲政壇，候選人都掛韓國瑜合照，丁守中則說跟他的合照也有168面，他說候選人找知名人士加持他不在乎，只要能贏就好。

黃清龍問及，似乎受到境外勢力影響，有嗅到一種感覺，民進黨或綠營越來越像美國靠，藍營向大陸靠，丁守中認為事實上未必藍營向大陸靠，他說國民黨兩岸之間在92共識下加強良性交流、經貿合作，維持兩岸和平發展經濟，國民黨政策並沒有說像大陸靠。至於民進黨很明顯偏向美國，這點他覺得確實不利，台灣最大市場是大陸，何必搞對抗，兩岸關係要好，兩岸經濟才會更好。

外傳選後黨內恐世代交替，大老退到二線，如何產生2020總統選舉代表人？丁守中說一切用公平初選機制，他說選舉都還沒結束就有這種傳言，是有心人士放話。他說全世界政治人物、領袖有老有年輕，不應該用年紀劃分，要用能力做劃分，現在團結要打選戰，卻有些人在分化國民黨。

至於黨主席吳敦義日前失言風波，丁守中說講錯話道歉，但大家都清楚看到這次選舉是對民進黨的不信任投票，不要受到這些短暫風波。他說民進黨罵人都可以還罵的更兇，台灣政治人物包括馬英九、連勝文、吳敦義哪個沒被民進黨用更惡毒字眼罵過，「他可以罵人別人就不可以？我覺得雙重標準」。

(中時電子報)