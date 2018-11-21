再續未了情！愛犬逝世後「神巧合」重回懷抱

2018年11月21日 13:13 中時 張穎齊

1歲3個月大的「阿弟」生性膽小，但卻對主人許耀彬十分依賴，喜歡陪著主人上山下海，到處遊玩。（許耀彬提供）

基隆市警察局第一分局第三組長許耀彬前一隻養的愛犬「阿狗」（圖中犬），不幸逝世，而他現在的新愛犬「阿弟」卻與阿狗長得極為神似。（許耀彬提供）

基隆市警察局第一分局第三組長許耀彬養了13年的愛犬不幸逝世後，偶然遇到和前一隻狗長得及齊神似的「阿弟」（圖中犬），圖為阿弟剛出生不久的時候。（許耀彬提供）

人狗情未了！基隆市警察局第一分局第三組長許耀彬從警多年，養了1隻叫「阿狗」的白色流浪狗，一養就養了13年，但阿狗後來不幸逝世。由於太過傷感，偶然在網路上看到1隻剛出生、極其神似阿狗的白色流浪狗，讓許耀彬感到驚奇，直奔流浪狗所在處領養牠，竟發現1人1狗「一拍即合」，十分投緣，使得許得以走出喪犬之痛，再續前緣。

許耀彬2004年還在擔任正濱派出所長時，在派出所附近發現阿狗，覺得很投緣，於是就將牠養在所內，許耀彬後來因調到其他單位，決定將阿狗帶回家中飼養，這一養就養了13年。

許耀彬和阿狗可說是形影不離，許也將牠視為「寶貝狗兒子」，但卻在去年，阿狗因為吃壞肚子，身體變得十分虛弱，許耀彬帶著阿狗到基隆、台北各大寵物醫院求診，不料還是回天乏術，阿狗就這樣撒手人寰。

阿狗去世後，許耀彬和女兒都感到非常難過，許為了讓女兒還有自己能走出傷痛，偶然在網路上發現有隻和阿狗極為神似、才剛出生不久的白色流浪犬，讓許耀彬覺得太過巧合，於是帶著女兒前往宜蘭會一會這隻狗。

「牠一見到我就馬上讓我抱，非常投緣！」許耀彬說，初次見到這隻超像阿狗的「阿弟」時，得知牠是很膽小的狗狗，但阿弟看到他卻沒有感到害怕，反而主動讓他擁抱，養到現在，已經1歲3個月大。

「世界上就是要這麼多巧合的事！」許耀彬養了這隻「寶貝狗兒子」後，如同失而復得，與女兒很快走出傷痛，而阿弟也非常「黏」他，上山下海都帶進帶出，阿弟也很聰明，總能知道主人的心思，很會看臉色，外出時都不用拴住，讓許耀彬感到非常療癒，成為他生活上的精神支柱。

(中時 )