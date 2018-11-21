九成機車輪胎驗出致癌物 消保處籲列管

2018年11月21日 13:12 中時 王思慧

消保處今（21）日公布機車用輪胎品質安全及商品標示情形，發現此次檢測的10件機車輪胎樣品中，有9件檢出多環芳烴值（PAHs）偏高，包含知名廠牌米其林、倍耐力等。多環芳烴值在輪胎被磨損後，散布在環境中，機車騎士吸入肺部，可能有致癌風險；但目前國內並未列管多環芳烴，消保處建議應參考歐盟標準，並從源頭加工油就開始列管。

針對品質檢測（化學性）部分，消保處消保官王德明指出，只有建大輪胎未檢出加工油多環芳烴，快客輪胎則是未送檢。不過多環芳烴目前在台灣沒有明確規範，這次檢驗是參照歐盟所制定的標準，其他9件都被檢測出含過量多環芳烴。

王德明表示，經研究證實，多環芳烴揮發於空氣中被人體吸入後，恐有致癌疑慮，特別是肺癌、大腸癌和直腸癌的好發機率更高。在多環芳烴還沒被嚴加控管前，提醒民眾騎車時盡量戴口罩，避免因長期吸入化學物質而提高致癌風險。

王德明進一步指出，雖然標檢局為因應歐盟訂有加工油多環芳烴含量限定值，已於國家標準CNS 15289附加「橡塑膠中PAHs之GC／MSD測定法」，供國內輪胎業者出口至歐盟的參考。但現行並未將多環芳烴列為「加工油」及「輪胎」的檢驗項目。

消保處呼籲，環保署毒物及化學物質局將會產生多環芳烴的加工油予以納管；也請標準局研議訂定，硫化橡膠製品中輪胎商品的多環芳烴限量值可行性，並落實市場管理。

另外，在商品標示查核方面，中文標示有4件不合格、商品一般標示則全數不合格，兩者都不符合規範的包含獅王、米其林、登錄普、倍耐力，已在10月底要求業者限期改善。若屆時未改善，中文標示不符依《商品檢驗法》可處10萬至100萬元罰鍰，商品一般標示不符依《商品標示法》則可處2萬至20萬元罰鍰。

(中時 )