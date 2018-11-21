台中》倒數3天！候選人衝選票搶福地市場拜票

2018年11月21日 13:27 中時 張妍溱

北區無黨籍市議員候選人游金隆，手戴米奇大手套，清晨6點站在三民路、崇德路口向選民問早。（張妍溱翻攝）

北屯區藍營市議員候選人賴順仁（左）早上路口拜票，下午至公園及挨家挨戶掃街。（張妍溱翻攝）

北屯區藍營市議員候選人黃健豪（右）1日「3市」，找名人陪掃街。（張妍溱翻攝）

選舉投票日將到，各候選人衝選票，有的以車隊遊行掃街，有的徒步巷戰，北屯區參選爆炸、競爭激烈，其中文心、北屯、 昌平、 崇德、東山、軍功、 松竹路為7大熱門「卡位」點，是兵家必爭之地，候選人一早6點半搶「福地」，路口及市場拜票，衝刺選情。

7大熱門「卡位」點，都是候選人必站路口，拚連任的北屯區藍營市議員陳成添競選團隊，一早在松竹、軍功路口搶「早鳥票」，陳成添對選民揮手，上下班顛峰時段，為把握曝光機會，都要朝聖。

北屯區藍營新人黃健豪1日「3市」掃街，早上7點在北屯市場、水湳市場，下午在一點利黃昏市場，動員挖票，頗受婆婆媽媽歡迎，稱讚黃健豪「笑容很甜、講話很有力」；同黨市議員賴順仁則是早上跑行程，下午挨家挨戶拜票，爭取鄉親支持。

挑戰連任的北屯區綠營市議員曾朝榮除了地方行程滿檔，利用空檔進行車隊掃街拜票行程，走遍大街小巷，沿途「凍蒜！」聲不斷，曾朝榮說，北屯區好還要更好，以具體政績爭取選民再支持，帶領北屯區繼續向前走。

北區無黨籍市議員候選人游金隆，手戴米奇大手套，清晨6點站在三民路、崇德路口向選民問早，大大選舉號碼，讓過路人一目瞭然；藍營市議員候選人陳文正則追著垃圾車跑，每天下午4點出發，向倒垃圾車的選民發文宣，「讓選民看得見」，把握時間，做最後衝刺。

(中時 )