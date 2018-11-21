新北》選前強打溫情攻勢 侯友宜上節目暢談妻女

2018年11月21日 13:39 中時 葉德正

選舉剩下不到72小時，國民黨新北市長候選人侯友宜21日上廣播節目，暢談近日曝光亮眼的女兒與備受對手攻擊受的妻子，他因為擔心女兒安危，從不在女兒聯絡簿簽名，甚至曾帶妻小去澳底吃海鮮，實際卻是要妻子偽裝身分打探命案嫌犯身分，他說，對手不斷抹黑妻子家族，本以為妻子會跟他抱怨，沒想到妻子反過來要他不要生氣，因為正向往前行，一定能夠贏得勝利。

侯友宜說，他長年在外打仗，談到妻子他都是滿滿抱歉，妻子不但要充當司機，載著他出任務，甚至有次好不容易休假他載著妻小到澳底吃海產，他竟然騙妻子抱小孩去一個小村子打探某命案的嫌犯，「當天晚上我就破案了」。

近日周刊曝光侯友宜老二與老三兩名女兒，談到女兒侯友宜眼睛更是眼睛一亮，對於大女兒從求學時期就沒讓他們擔心，一路從一女中、台大到國外求學回國就業，眼神充滿自信。

談到老二，侯友宜也感嘆老二是在他兒子往生後來報到，好巧不巧就在兒子忌日前一天生下，他認為女兒是老天給他的福報，也特別關愛；老三則是妻子車禍歷劫歸來後，老天再次給予的幸福。

被主持人黃光芹問到老婆家族資產被對手輪番通批，侯友宜說，一生當中經過十四個職位，品德操守永遠是第一，不管事財產申報，都在監察院一清二楚，到現在影射性講了一堆，他都一笑置之，他也感謝老婆非但沒有抱怨，反而安慰「正派一定會贏」。

(中時 )