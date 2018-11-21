高雄》韓流為何排山倒海？ 陳菊首度鬆口這樣稱讚韓國瑜

2018年11月21日 13:33 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

韓流不僅襲捲高雄，也在全台掀起風潮，眼見韓流嚴重威脅陳其邁選情，總統府秘書長陳菊多次南下為他站台，儼然在為自己打一場保衛高雄政權殊死戰。對於韓流蔚然成風，陳菊首度分析，高雄人很快接納韓國瑜，主因在於他很兄弟，平易近人且熱情，這一味最合在地人的胃口。

韓流成為一股龐大勢力，已有許多專家分析成因為何，從綠營角度來看，高雄選情在兩個月風雲變色，實為始料未及。陳菊日前在陳其邁造勢大會批評，韓流現象是一股逆流，沒有是非公道，造成台灣社會說不出的壓力，這是不正常的社會。

鏡週刊報導，國民黨高雄市長候選人韓國瑜能爆紅，陳菊接受專訪時點出原因，「他非常口才便給，思辯非常敏捷、迅速。」相對於民進黨候選人陳其邁是比較內斂的人，兩人性格的社會歷練完全不同。

陳菊在高雄當了12年市長，很了解高雄人的性格。她說，高雄人愛熱鬧，選舉就是要熱情，否則高雄人會感覺好像沒在選舉，而韓國瑜有「兄弟氣」，3分鐘就能和鄉親混熟，如此平易近人、親切，這種熱情最對高雄人的胃口。

面對排山倒海、鋪天蓋地的韓流，陳菊指出，這種反民主氛圍不是正常的狀況，像是過去反民主的力量得到神助，她相信，市民會去瞭解雙方本質、條件、背景，且高雄對認真的人的肯定非常堅定，她對陳其邁的選情並不悲觀。

(中時電子報)