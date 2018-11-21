細數大陸助海外台胞事例 共軍中將何雷：一視同仁

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近年時有台灣民眾海外遭遇急難被大陸官方救助的事件，「中國台灣網」報導指出，中共解放軍中將、軍事科學院前副院長何雷表示，「而今就連台灣同胞也知道，如果你在海外落難，記得找中國大使館」，大陸對台灣同胞與大陸同胞都是一視同仁。此外，談到兩岸統一，他說，我這一代人已經等到頭髮都白了，「不希望你們這代人再把頭髮等白」。

「中國台灣網」報導指出，何雷日前與參加兩岸網路新媒體大陸行活動的記者進行交流。他表示，僑民、大陸民眾、台灣民眾在海外遇險時，「我們的使館、我們的軍隊是這些人的靠山」。

他細數近年大陸救助海外台胞事例，例如2010年2月11日，在亞丁灣執行護航任務的大陸海軍艦艇，對被索馬利亞海盜劫持獲釋的台灣穩發161號提供生活物資和燃料補給，並維修好漁船的通信設備，歷時202個小時護航，把漁船護送到了斯裡蘭卡外海的安全海域。

2013年10月1日，台灣籍貴華號液化氣船於亞丁灣遭遇主機爆炸起火，無法航行，很可能面臨海盜襲擊。接到遇險資訊後，大陸海軍第15批護航編隊立即派出衡水艦晝夜疾駛600多海里，前往事發海域，連同外籍艦艇實施聯合護航行動，使貴華號順利脫險。

此外，在2011年、2015年大陸海軍護航編隊赴利比亞、葉門撤僑中，也包括台灣同胞。

他說，解放軍無論是在大陸搶險救災，還是在國際救援、海外撤僑等方面，對台灣同胞與大陸同胞都是一視同仁、同等對待，堅決維護包括台灣同胞在內的中國人的合法權益。

談到兩岸統一，何雷則表示，大陸的軍力發展是對「台獨」分子最大的震懾力和打擊力，對台灣和平回歸也是一種強大的正能量。自己入伍50年，也把頭髮都等白了，「不希望你們這代人再把頭髮等白」。

(中時 )

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