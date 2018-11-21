台中》林佳龍臉書貼文：台中進步背後有公務員的付出

2018年11月21日 13:39 中時 盧金足

台中市長林佳龍21日在臉書感性貼文，表示台中這4年來推出交通、建設、水利、社福、經濟、農業、觀光等多項政策，吸引人民移入，讓台中成為台灣第二大城，並持續進步中；日前甫開幕的花博也好評不斷，帶來大量人潮與錢潮。這些成功背後，因為有市府公務同仁的努力。

林佳龍表示，市府團隊同仁，每天默默完成了好多事、解決了好多問題，大家的辛苦需要被看見，也值得被肯定，期待未來的4年能一起達成那些未完成的任務，能和同仁一起共事，他覺得非常驕傲。

「如果說台中曾帶給你感動，是因為這裡有無數公務同仁在默默付出。」林佳龍說，過去4年，最辛苦的就是市府公務同仁，市府的工作在服務市民，這麼大一座城市，需求已經多元又複雜，怎料，4年前又來了一個「要求很多」、「有點難搞」的林佳龍。

他要謝謝大家包容他的固執，許多時候，還給他更多驚喜，包含今年盛大開幕的台中世界花博。

他說，市府團隊的同仁，每天默默地完成了好多事、解決了好多問題。不了解的人，長久對公務員有刻板印象，所以，同仁的付出有時會被視為理所當然，同仁的堅持有時會被說是偷懶怕事。但他知道不是這樣的，一疊又一疊文書、一場又一場會勘，任誰都覺得辛苦，卻只有同仁們有辦法完成任務。

4年前，他承諾為大家爭取更多人力和待遇，並改革不合理的體制，經過不斷爭取，終於增加市府的正式員額約850位、約聘僱同仁近230位；市府一視同仁，把中央為軍公教加薪3％的政策，擴大到約僱人員與臨時人員。

對於工作繁重的清潔隊員，他用3年的時間增補900名人力，而且把每月清潔獎金提高到8000元，用實質回報與獎勵來感謝辛苦的清潔隊員。

他強調，大家的辛苦，需要被看見，也值得被肯定、獎勵。每一天，市府一直在改變這座城市，當越來越多人，一來到台中就對美麗的水岸花都、煥然一新的交通建設，為之驚艷

，他知道，這些掌聲，屬於同仁們。

林佳龍謝謝每一位同仁，成為台中進步的旅程中，最穩定的那股力量。期待未來的4年，能一起達成那些未完成的任務，能和市府同仁一起共事，他覺得非常驕傲。

(中時 )