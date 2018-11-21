台中》盧秀燕上午西南屯掃街獲得選民熱情支持

2018年11月21日 13:40 中時 陳世宗

選戰進入最後催票！盧秀燕勝選車隊21日早上展開西南屯掃街行程，市議員候選人朱暖英、劉士州先陪同遍掃南屯區，再由楊正中、黃馨慧、張廖乃綸接手陪同襲捲大西屯；盧秀燕一路獲得民眾熱情支持，辭去立委放手一搏的決心，背後早有廣大民心為依靠。

盧秀燕掃街車隊行經東興路洗車場，見到老闆率領眾多技工師傅站在門口夾道歡迎，經過大墩八街；另一家洗車場以及對面便當店，老闆和員工們，不約而同朝著車隊揮舞著抹布與湯勺表達支持，東興路二段在早餐店吃早餐的大哥，舉著大杯冰奶向車隊點頭致意！

旁邊公車站牌3位奶奶看到車隊突然經過驚喜萬分，不斷朝著盧秀燕揮手。永春東路上診所門口坐在機車上邊講電話的大姐，也不忘跟車隊揮手致意，不遠處的大樓秘書兩位帥哥看到車隊經過，跑出室外拍照揮手致意；準備開張的沙龍店設計師看到車隊經過，趕緊放下兩大瓶礦泉水，回頭揮手。

行經幼兒園門口時，10幾位民眾拿著手搖旗奮力跟車隊致意，嶺東路一棟大樓門口 約有十位民眾 熱情揮手，經過嶺東路便利超商門口剛買完咖啡的女士，急忙向對面正在監工的丈夫打手勢指著車隊「快看，盧秀燕本人啦！」

車隊行經過張廖乃倫總部40幾位支持者，舉著旗子拼命揮舞熱情支持，汽車美容店技師站在門口抽煙也不忘向車隊揮手，豆漿店員工在老闆帶領下，衝出店來，拼命喊著一定愛贏啦！西屯路、清隆巷支持者個個都衝向車隊高喊加油，徐文電里長更是帶領民眾揮舞旗子喜迎勝選車隊。

掃街車隊經過安和路「二姊」黃馨慧議員總部時，支持民眾手舉牌高呼凍蒜，路邊橘色風衣男趁車隊經過時也伸手向車隊索討旗子，還有數十位支持群眾，拿著旗子興奮地跑向車隊索取口罩。

婚宴餐館前約20位民眾、旁邊公車站牌支持者都朝著盧秀燕不斷揮手，銀行保全大哥也從門口衝向車隊索取口罩，連路口的警察都偷偷朝著車隊比讚，揮手支持！工地大哥更從工地圍籬衝出來大喊凍蒜，凍蒜！

(中時 )