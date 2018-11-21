汪文豪「被請辭」憤怒發聲明 批農委會副主委說謊

豐年社社長汪文豪。（翻攝汪文豪臉書）

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豐年社社長汪文豪。（翻攝汪文豪臉書）

農委會豐年社社長汪文豪日前傳出因替斗南鎮農會出版新書、出席新書發表會，遭農委會副主委李退之要求「自行請辭」，今有當天兩人對話的錄音檔傳出，證實是「雲林選情危險」，需要汪文豪請辭。汪文豪剛發聲明表示，農委會副主委李退之對外前後說詞不一，他已無法再與說謊的董事長、農委會官員共事，他不接受慰留，堅決辭去豐年社社長一職。

豐年社社長汪文豪指的農委會副主委李退之，目前兼任豐年社董事長。李退之要汪文豪請辭後，日前接受媒體訪問時，還再三否認，還說沒有要汪文豪請辭，農委會也說沒有要汪文豪離職，汪仍是社長，但今天流出的3千字錄音檔逐字稿，證明李退之確實有要求汪文豪請辭。

汪文豪在其臉書上發表聲明，內容如下:

對於豐年社董事長兼農委會副主委李退之持續否認豐年社幫斗南鎮農會出書與舉辦新書發表會，指責本人涉入國民黨競選活動，造成雲林縣地方人士反彈，向農委會高層抗議，而要求本人自請辭職負責的說法，本人聲明如下：

一、原本因為莫須有的理由被請辭，感到無奈。但董事長李退之前後說詞不一，本人態度轉變，辭意甚堅，不接受慰留，因為已經無法與說謊的董事長與農委會官員共事。

二、對於董事長李退之放任農委會顧問張琦凰插手豐年社事務，指揮與干預本人對豐年社的經營管理，罔顧董事會職權，本人深感無奈。尤其董事長李退之將豐年社內部人事資料直接交予不具豐年社任何職務之外部人士，本人無法認同。

三、對於李退之副主委與張琦凰顧問宣稱因為本人協助斗南鎮農會出書與舉辦簽書會，導致農委會林聰賢主委不悅，以及雲林地方人士的反彈，本人致上最深歉意。

(中時電子報)

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