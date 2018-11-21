東北季風今晚報到 明天小心霾害

東北季風挾帶境外汙染物來襲，位於本島最北端的富貴角測站會先監測到。（圖／環保署提供）

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氣象局表示，今（21）日各地大都是晴到多雲，各地高溫27至31℃，不過今晚鋒面開始通過，北部及宜蘭地區降雨機率增加，這一波東北季風將影響到周五，低溫可降至17、18℃。不過周六（24日）降雨即可趨緩，轉為多雲的天氣，北部的溫度也會回升24、25℃，是個適合出門投票的好天氣。

天氣風險公司亦表示，預計今晚開始北方鋒面雲系逐漸接近台灣，從北部開始逐漸轉為短暫陣雨的天氣。明天鋒面通過，桃竹苗以北到東半部的宜蘭、花蓮都將轉為陣雨，不過這波水氣不算太過旺盛，只是與這兩天相比仍有明顯差別。北部在周四、周五的清晨溫度也將降至17、18℃，白天的高溫也才23、24度。

周六是九合一選舉投票日，各地雖仍受東北季風影響，但降雨逐漸趨緩，僅東半部仍有局部短暫雨，北部地區多雲偶有零星飄雨，高溫則回升至25、26℃，適合出門投票。且周日天氣晴暖，選舉結束也適合放鬆心情出門遊憩。

另據環保署空氣品質監測網顯示，今天的天氣較為穩定，但台灣位於鋒面的前緣，擴散條件較差，也拉高了空汙的情況。等到鋒面通過，後面的東北季風也將帶來境外汙染物，開始影響台灣，民眾要小心空品的變化。

環保署指出，從明（22）日上午開始，境外汙染物可能伴隨東北季風南下，影響空氣品質。這波霾害的PM2.5濃度預估約達40~60微克/立方公尺，影響範圍可能遍及全台，影響期間則從22日上午開始，持續至22日夜間，民眾應減少在戶外停留的時間，而這波境外汙染物將於周五（23日）逐漸減緩。

(中時 )

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