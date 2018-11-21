台南青年北漂當詐騙車手 警當場人贓俱獲

蔡姓車手（圖右）在百貨公司內ATM提領被害人現金。（王揚傑翻攝）

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新北市板橋多家百貨公司臨近3鐵共構，交通便利，來往旅客眾多，且提款機數量充足，竟變成詐騙車手提領熱門地點，自今年起至今，周遭自動提款機遭詐騙車手領取被害人款項共265起，轄區新北市海山警分局警方雖為選舉維安勤務繁忙，仍兼顧打詐工作，並針對轄區詐騙車手提領熱點，布下重兵，除採定時編排制服員警加強巡邏、守望外，於勤務間隙，再編排便衣員警，採不定時方式，進行預防犯罪宣導或便衣埋伏等勤務方式彈性布置，並針對可疑提領現金對象加強進行盤查，19日便當場查獲蔡姓詐欺車手。

警方表示，29歲蔡姓車手當日接獲詐騙集團指示自台南搭乘客運北上，一抵板橋便馬上依上游詐欺集團指示，到臨近的知名百貨地下室ATM提領贓款，歹徒原以為該處為民眾出入頻繁出所，較能魚目混珠，掩人耳目，殊不知警方已鎖定該處，才正開始領取贓款時，便遭員警上前盤查，並從身上取出贓款9萬元及11張提款卡。

蔡姓車手供稱，因積欠地下錢莊債款，才從事詐欺車手提領贓款的工作，並聽從詐騙集團的指示，當日搭乘客運北上到板橋，才第一天上工就被逮，自己也感到便衣員警眼睛也太厲害，從背影就發現他提領時非常緊張，全案依涉嫌詐欺罪嫌移送法辦，警方也將持續擴大追查幕後詐騙集團。

(中時 )

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