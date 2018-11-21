台鐵招標600輛城際列車 不再採傾斜式列車

投標廠商瑞士Stadler Rail發出新聞稿表示，會採用瑞士聯邦鐵路最新旗艦高速列車SMILE城際列車投標。 圖／瑞士Stadler Rail提供

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投標廠商瑞士Stadler Rail發出新聞稿表示，會採用瑞士聯邦鐵路最新旗艦高速列車SMILE城際列車投標。 圖／瑞士Stadler Rail提供

台鐵投入千億經費採購1307輛新車，其中花費438億元採購的600輛的城際列車「新新自強號」不再是傾斜式列車，另大幅增加12節車廂的運能。該案上月開標，投標廠商包括太魯閣製造商日立、瑞士Stadler Rail，預計年底決標。瑞士Stadler Rail發出新聞稿表示，會採用瑞士聯邦鐵路最新旗艦高速列車SMILE城際列車投標。

台鐵2375輛客車中，已有608輛車齡超過30年。台鐵投入千億經費採購600輛城際客車、520輛區間客車、127輛機車、60量支線列車，目前520輛區間客車已決標，由韓國鐵路車輛製造公司Hyundai Rotem得標。

600輛城際客車部分，總經費為438億元，將陸續淘汰350餘輛的莒光號、復興號與柴聯式自強號，台鐵表示，目前該案已完成第二次審標，有日本日立製作所與瑞士施泰德鐵路集團（Stadler Rail）兩家廠商投標，兩家審查後皆符合資格，目前正要求廠商回覆說明疑義部分，完成後將進入評選程序，預計年底可決標，最快2021年下旬就會有首批城際客車新車加入營運。

Stadler Rail宣佈正在台參與三個投標項目，該集團表示，瑞士與台灣的面積相同、地形如山脈與丘陵等景觀相似，鐵路交通相似處也很多，兩國都有類似規模的高速標準軌距網絡、窄軌鐵路網絡，這也是該集團來台投標原因。

Stadler Rail採用瑞士聯邦鐵路最新旗艦高速列車SMILE城際列車投標，該集團表示，SMILE旗艦高速列車將於2019年投入客運服務，並會在最短時間內將巴塞爾及蘇黎世、米蘭連接起來。

根據台鐵的招標規範，新購的600輛城際列車採12輛為一列編組，每輛車皆有免費WIFI上網，座椅上都有插座，每一列車有一輛是每排只有3個座位的商務車廂，同時每列有一輛是多功能車廂，提供身障者與親子座位。

(中時 )

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