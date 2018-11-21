足球友誼賽 內馬、姆巴佩都傷了

內馬因為射門扭到鼠蹊，受傷退場。（路透）

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中時電子報
／綜合報導

世界足壇本周為國際比賽日，法甲冠軍巴黎聖日耳曼（PSG）不太開心，陣中兩大王牌內馬（Neymar）、姆巴佩（Kylian Mbappe）分別在代表巴西、法國出賽時受傷，幸好傷勢都不嚴重。

內馬是在巴西對喀麥隆的友誼賽中，開賽7分鐘於射門時扭到鼠蹊退場。巴西隊醫表示，內馬仍需要接受進一步的檢查，但他不認為有到內收肌受傷、嚴重到要長期缺陣的程度。

內馬也在Instagram感謝外界關心，「感謝所有祝我趕快痊癒的人，我想傷勢並不嚴重，謝謝關心。」

巴西此役靠著頂替內馬的李察利森（Richarlison）進球，以1比0擊敗喀麥隆，且在世足失利後連續6場完封勝，內馬也說：「近來的勝利對我們走出世足挫敗非常重要，我們保持堅強、專注，努力讓自己更好。」

法國前鋒姆巴佩閃避烏拉圭門將坎帕尼亞飛鏟，落地時撞傷右肩退場。（路透）

法國前鋒姆巴佩閃避烏拉圭門將坎帕尼亞飛鏟，落地時撞傷右肩退場。（路透）

姆巴佩則是在法國1比0勝烏拉圭的友誼賽，於上半場終了前帶球面對門將坎帕尼亞（Marin Campana）的出擊時，落地撞到右肩傷退。據了解，姆巴佩初步檢查並無脫臼或韌帶受傷，不過仍得接受X光檢查。

姆巴佩可能缺席周末對土魯斯的法甲聯賽，重點是要趕上下周對利物浦的歐冠聯賽。此役對PSG至關重大，如果他們輸給利物浦，而拿坡里在主場擊敗貝爾格勒紅星，PSG就會被踢出16強外。

(中時電子報)

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