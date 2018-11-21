司法部淪打手？紐時爆川普欲起訴希拉蕊

2018年11月21日 14:09 中時電子報 吳映璠

美國司法部淪川普打壓政敵打手？儘管目前尚未有證據顯示司法部已淪陷，不過紐約時報引述自消息人士，指美國總統川普的確視司法部為當然工具，曾多次企圖要求司法部起訴希蕊及前聯邦調查局長柯米，只不過最終都被前白宮法律顧問麥甘勸退。

紐約時報獨家披露，美國總統川普曾試圖要求司法部起訴希拉蕊及柯米，借司法部之手打壓政敵。

紐約時報（The New York Times）20日獨家揭露，引述自兩名消息人士，稱川普今年春天曾試圖要求司法部起訴前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton）及前聯邦調查局（FBI）局長柯米（James Comey），不過時任白宮法律顧問的麥甘（Donald McGahn）斷然拒絕這項提議，說明他沒有權力這麼做，並警告就算川普有權要求司法部對這兩人展開調查，但最終也可能被指控濫用權力。

為了勸退川普，傳麥甘已指示白宮律師撰寫一份備忘錄，詳細說明川普行使公權力調查政敵可能引發的連串後果，最嚴重還可能面臨國會彈劾。

報導說尚不清楚川普是否詳讀了備忘錄，不過消息人士指川普私底下仍常提起這件事，還想過是否另設特別檢察官來專職處理希拉蕊及柯米的案件；此外川普也私下抨擊現任FBI局長瑞伊（Christopher Wray），認為他在調查希拉蕊時不夠有野心，形容他相當「軟弱」。

至於川普希望以什麼罪名起訴希拉蕊及柯米，兩名消息人士並未透露，不過紐時推測，希拉蕊部分或許與她擔任國務卿時期，「柯林頓基金會」收受鈾礦開採巨擘「鈾一公司」（Uranium One Inc.）政治獻金有關，歐巴馬政府隨後更准許「俄羅斯國家原子能公司」（Rosatom）併購鈾一，希拉蕊也因此遭保守派人士指控貪汙。

至於柯米，川普過去曾多次指控柯米非法將國家機密洩漏給紐約時報。

(中時電子報)