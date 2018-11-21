新竹》謝文進指許明財廣告抄襲並涉違法選罷法

謝文進總部後援會副總會長蔡錕鈺指許明財廣告抄襲謝總部，「投謝文進就等於投林智堅」已違法選罷法104條。（羅浚濱攝）

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謝文進 「新竹市民對決民進黨」的選舉創意，謝陣營指被許明財抄襲。（羅浚濱攝）
謝文進 「新竹市民與民進黨的對決」「1124滅東廠」的創意文宣，謝陣營指被許明財抄襲。（羅浚濱攝）

新竹市長選戰文宣爆抄襲！國民黨許明財陣營21日在媒體刊登告急廣告，其中「新竹市民與民進黨的對決」等創意來自無黨籍謝文進陣營，謝陣營表達嚴重抗議，並指該廣告「投謝文進就等於投林智堅」等已違反選罷法104條，將保留法律追訴權。

謝總部副總會長蔡錕鈺批評許明財被國民黨提名以來，沒有檢視民進黨林智堅的作為，只會一再模仿謝總部舉辦的活動及文宣，沒能力整合國民黨，作為讓國民黨基層失望，更讓新竹市民看破許明財果真是能力不足。

蔡錕鈺說，無黨籍謝文進參選市長以來，前市長林政則及多位國民黨議員和里長都紛紛站出來力廷，1006及1117造勢大會都可看到許多國民黨及黃國新的人員前來表達支持與認同，反觀許明財經常扮演林智堅的側翼，難怪會被國民黨支持者認為是林的同路人。

許明財廣告用謝文進1117「市民最大」造勢晚會照片，標註有柯建銘妻子林道春參加。蔡錕鈺說，少放了林政則、市議員段孝芳及國民黨里長等人的照片，是斷章取義。

蔡錕鈺強調，謝文進造勢晚會不僅只有藍營支持，也有來自許多綠營黨公職的支持，證明謝文進海納百川，是唯一能包容藍綠的市長候選人，更是新竹市民共識的市長人選。

(中時 )

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