力拼第三席、壯大國民黨 蔡武宏 議會拼過半最關鍵一席

2018年11月21日 14:12 中時電子報 綜合報導

韓流持續發威，自上週末十幾萬人的成功造勢後，19日辯論會韓國瑜的結論，再度震撼人心，國民黨高雄市議員候選人蔡武宏表示，最近他參與本黨市長候選人韓國瑜的每一場造勢活動，親身感受現場那種熱度和威力，任誰都看得出來，國民黨的氣勢已經起來，而他一直堅持的「壯大國民黨」，已是現在進行式！接下來他希望能在鄉親的支持下，為國民黨拼搶第三席，成為議會過半的關鍵，讓未來的韓市長好做事。

蔡武宏表示，半年前，當他率先喊出「壯大國民黨」口號時，還受到不少冷嘲熱諷，而隨著韓國瑜聲勢的不斷上揚，對支持者來說，最重要是力挺韓國瑜成功翻轉高雄，同樣重要的是要拼議會過半，才能讓未來的韓市長好好做事情，因此，「壯大國民黨」已經成為現在進行式。蔡武宏說，上一屆議員選舉，在許多選區藍軍都是落選頭，因此，在這些關鍵選區贏得席次就成為過半的決勝點，他上次就是最高票落選，只要多一些選票，就能夠拉下一席綠軍議員，為此，他不斷努力在地方打拼，也極力高呼「力拼第三席」，就是要爭搶藍軍過半的關鍵一席，進而主導議會，與未來的韓市長透過府會合作，為高雄拼經濟。

國民黨高雄市議員候選人蔡武宏 提供

蔡武宏強調，壯大國民黨是他最基本的主張，也得到鄉親的認同，這段競選過程中，由認同壯大國民黨的主張、看到他一步一腳印去勤跑地方、賣力達成黨中央交辦的公投連署，蔡武宏的努力讓鄉親看到了，目前已經逐漸轉變為肯定蔡武宏是爭取國民黨第三席的不二人選，這是整個選戰慢慢形成的氣氛，如今投票日將屆，蔡武宏也再次呼籲鄉親，集中選票，為國民黨力保第三席，他將和韓國瑜一起攜手，改變高雄。

(中時電子報)