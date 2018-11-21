HBL》遭新榮狙擊 泰山教頭：若能醒過來是好事

2018年11月21日 14:30 中時電子報 陳筱琳 ／台北報導 ／台北報導

連續三季和HBL高中籃球聯賽8強無緣的新榮高中，挑戰107學年的12名正選球員，有8人是高三球員，經過高一、高二的磨練，本季是他們展現成果的收割年，雖然昨天被南山高中狂電56分，但是今天對上泰山高中展現頑強鬥志，靠著高三前鋒陳泰成關鍵時刻獨拿4分，84：83驚險獲勝。

這場比賽泰山曾領先達雙位數，但新榮逐步縮小差距，比賽倒數35.4秒，陳泰成投進三分球，助隊83：83追平泰山高中，最後4.3秒，他再製造對手犯規、站上罰球線，第一罰沒有進、第二罰順利破網，接著新榮再守住泰山最後一波攻勢。

賽後陳泰成笑著說：「罰球當下真的很緊張，很怕罰不進要進入延長賽，心裡告訴自己一定要罰進，還好最後有罰進一分。」陳泰成並說，和隊友一起奮鬥三年了，今年是高中生涯最後一季，以衝刺8強為目標。

新榮教練蘇裕勝指出，昨天面對南山高中來了一場震撼教育，「球員之前沒有遇過滿場觀眾的大場面，打起來緊張且壓力大，第1節就崩盤了，但還是鼓勵球員今天對上另一支強隊不要畏懼，前兩節小孩子還是個人戰為主，讓我不是很滿意，經過中場休息提醒要打團隊，下半場就有做到要求。」

蘇裕勝補充：「目前這批高三球員練了三年，相信比後衛經驗較不足的泰山沉穩，我一直告訴球員，只要在對手領先10分的情況下進入到第4節，我們還是有贏球機會。」

泰山賽後在休息室裡開會許久，教練廖文彬表示，球員不夠專注，特別是兩場比賽的失分都超過80分，如果球隊能經過今天比賽甦醒過來是好事，畢竟不能用現在這樣的狀態下去高雄打複賽。

HBL預賽16隊分4組進行單循環賽，取各組前三名晉級複賽，泰山所屬的B組今天另一場比賽南山高中102：34大勝后綜高中68分，南山預賽目前在B組2戰全勝，加上兩戰勝分達124分，確保下個月高雄12強複賽門票，同組的泰山高中雖然1勝1敗，不過靠著南山今天擊敗后綜、加上自己得失分比也有優勢，因此也晉級12強，明天新榮、后綜一戰，就要決定B組最後一個出線名額。

(中時電子報)