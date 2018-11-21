韓國瑜力挺最關鍵一席　蔡武宏全力攻下第三席

國民黨市議員候選人蔡武宏 提供

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中時電子報
綜合報導

國民黨市長候選人韓國瑜21日起展開3天的車隊掃街拜票行程，21日一早由小港、前鎮出發，一路上都見熱情民眾以食指比出1的「通關密語」，還有不少人拿國旗在路邊等候。陪同一起掃街拜票的國民黨市議員候選人蔡武宏表示，充分感受到鄉親對韓國瑜的熱情，由掃街的熱烈氣氛來看，翻轉高雄的時刻真的到了！

蔡武宏說，韓國瑜預計以最後三天完成高雄市所有區域的掃街拜票工作，首站就選擇競爭最激烈的小港、前鎮出發，攻克這個深綠選區的味道相當濃厚。至於另一個重要意義，就是要在前鎮小港多爭取一席國民黨議員，因為這是國民黨在議會拼過半的最關鍵席次。

國民黨市議員候選人蔡武宏 提供

蔡武宏強調，韓國瑜一直很關心他的選情，也知道他為國民黨拼第三席的可能性最大。因此，在今天的車隊拜票行程中，特地將他身旁最顯眼的位置留給蔡武宏，用意盡在不言中。蔡武宏說，韓國瑜非常關心他的選情，不斷詢問日前特地幫蔡武宏錄的搶救錄音帶是否有效？還需要什麼樣的協助？

對於韓國瑜準市長的力挺與關心，蔡武宏表示由衷的感謝，也更加強化自己力拼國民黨第三席的信心。蔡武宏深信，只要國民黨在小港、前鎮支持者能採取聰明的策略性投票，全力搶救最關鍵的一席，那麼就算在這個深綠選區，國民黨也能達成獲得三席的目標，讓藍軍向議會過半大步邁進，也讓未來韓國瑜可以施展抱負、好好做事。

(中時電子報)

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