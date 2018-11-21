運動員站出來了！反對東奧正名公投

2018年11月21日 14:22 中時電子報 李弘斌、黃邱倫／台北報導

國內頂尖運動員召開記者會反對東奧正名公投。

東奧正名公投可能影響我國運動員參賽權益，包括兩屆奧運舉重金牌得主許淑淨，4屆奧運、6屆亞運射擊國手林怡君，田徑好手楊俊瀚、鄭兆村與羽球一哥周天成，今天下午2時半都出席在體育大樓1樓舉行的反對東奧正名公投案記者會，高喊：「我要參賽舞台，正名公投我反對！」

林怡君拿著「9/3戰機伴飛、11/24會籍放飛」的標語，對比亞運結束時總統蔡英文派出F16戰機伴飛迎接的風光，與如今我國奧會會籍因公投面臨威脅，政府卻無實際作為，表達強烈的無奈。

「我們選手腦袋非常清楚，我們分得清楚國旗、國歌、會旗、會歌，」林怡君說：「但我們唯一的保護傘就是洛桑協議，只有這個協議能讓我們發揮我們的舞台、拿出我們的成績，人家才會知道我們來自哪裡。」

國內頂尖運動員召開記者會齊聲高呼：「我要參賽舞台，正名公投我反對！」

許淑淨和鉛球好手張銘煌雖然已經卸下運動員身分，仍到記者會現場力挺，許淑淨說：「雖然我現在已經當教練了，還是希望大家能捍衛選手的比賽權益，投下你們的反對票，不要犧牲選手的比賽權益。」張銘煌更炮轟支持正名公投的前體委會主委楊忠和。

「楊忠和先生一開始打定的主意就是要把中華奧會移除，他也一直說謊，保證移除之後我們還可以用獨立或難民的身分來參加比賽，但移除之後我們沒有奧會的國籍，現在我們各單項都已經在參加奧運的資格賽，之後要如何參賽？」張銘煌也呼籲民眾投下反對票，給運動員基本生存的權利。

這場記者會由奧運人協會發起，奧運人協會祕書長杜台興為前奧運射擊國手，記者會主持人則是1988、1992奧運跆拳道示範賽金牌得主陳怡安，都是國內體壇重量級的人物。

(中時電子報)

奧運人協會將號召頂尖運動員反對東奧正名公投案，現場還有連署。（李弘斌攝）

記者會現場有運動員反對東奧正名公投的連署。（李弘斌攝）