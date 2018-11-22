最療癒毛孩助選團 「旺福軍團」輔選張雅旻

2018年11月22日 07:18 中時 王文吉

12歲的雪納瑞「咻比」穿上紫色「競選戰袍」，頭戴「5告讚」髮箍，幫市議員張雅旻助選。（王文吉翻攝）

台中市議員張雅旻收養的米克斯「小黑」對人和善，不管誰來都興奮地搖尾巴，像是在說「歡迎有空再來坐！」（王文吉翻攝）

德國品犬「芽子」擁有「牡羊座」聰明、靈活的特質，在「旺福助選軍團」中，扮演衝鋒陷陣的機動性要角。（王文吉翻攝）

台中市議員張雅旻（前排左二）尋求連任，特別將3隻愛犬組成「旺福軍團」，還特製「競選戰袍」，請毛孩們幫忙助選，。（王文吉翻攝）

選戰倒數計時，超萌助選員也出征！民進黨提名台中市議員第5選區候選人張雅旻推出「旺福軍團」，雪納瑞「咻比」、米克斯「小黑」、德國品犬「芽子」等3隻毛孩穿上紫色「競選戰袍」，頭戴「5告讚」髮箍，代表張雅旻的號次，還有台語諧音「有狗讚」寓意。

張雅旻表示，12歲的咻比是大學室友回鄉前請她暫時照顧，沒想到這「暫時」咻一下就過了10年。小黑則是領養來，原本想讓牠擔任「看門狗」，但小黑不管誰來都興奮地搖尾巴，像是在說「歡迎有空再來坐！」。芽子是接受「選民服務」幫忙托養的毛孩，不但睡前會自己蓋棉被，還會「中彈裝死」的絕活。

張雅旻說，這3隻愛犬平時在老家的三合院留守，此次選情緊繃，特地集結組成「旺福軍團」，穿上「競選戰袍」幫忙助選，除了特製的紫色環保材質競選背心，狗狗們頭頂髮箍上的「5告讚」字樣，不僅代表張雅旻此次選舉抽到的號次，還有台語諧音「有狗讚」的意思。

張雅旻說明，「旺福軍團」依星座與能力的不同，在選戰中被賦予各自的任務。咻比是龜毛務實的「處女座」，肩負指揮軍團的重責大任；芽子有著「牡羊座」聰明、靈活的投機特質，扮演衝鋒陷陣的機動性要角；生日不詳、「隨便座」小黑，是關鍵的「賣萌角色」，牠的絕招「瘋狂搖尾巴」勢必擄獲大量人氣。

張雅旻表示，市府積極推動「大台中123」政策，她則是強打「療癒123」功能，隨著選戰進入最後階段，大家的神經都相當緊繃。「旺福軍團」到來，不僅有舒壓療效，還能充當公關、接待來服務處的選民，她也希望借用3隻愛犬的力量，順利連任、繼續為鄉親服務。

(中時 )