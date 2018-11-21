普悠瑪事故滿月 家屬不滿台鐵頻跳票

2018年11月21日 14:34 中時 李宜秦

普悠瑪事故今滿月，台鐵仍未釐清事故原因引發家屬不滿。圖/李宜秦攝

今日是普悠瑪翻車事故後一個月，然而事到如今台鐵仍尚未釐清事故原因，家屬的不滿也日漸增長，今有10多名家屬出面抗議，家屬痛批台鐵承諾要成立專案小組，至今卻仍無人聯絡後續、不聞不問，甚至還威脅其簽署放棄追訴的同意書，打算給500多萬保險金就作罷，事後台鐵則澄清是「拿錯」，家屬悲痛表示，「政府除了選舉，真的有在為民服務嗎？」

普悠瑪事故死者家屬代表人李杰表示，總統蔡英文在事發過後，承諾表示將在1、2天內成立專屬專案小組，協調處立後續，然而目前為止仍沒有任何家屬接到小組的聯繫，僅拿到補償金，未拿到所謂的理賠金。

李杰表示，僅有一名家屬在11月5日收到530萬的補償金，也不確定補償經是否是由政府發給，其他家屬則「一毛都沒拿到」，也沒有其他專人聯繫其他後續關懷事項。甚至有一名家屬，在簽署同意書時，意外發現其中夾有一張「放棄自身追訴權」的合約書，事後經台東站長介入調查後，台鐵才澄清是「放錯了」，家屬直呼非常離譜。

甚至有一名家屬接到一位自稱台鐵人士的協調，對方直接開出理賠金額，還嗆出「要告來告」，觀感非常糟糕，家屬表示，不願意案件走入漫長、煎熬的訴訟過程，總統都已承諾成立專案公正小組，就應派具專業背景的專家協助家屬與台鐵協調，而不是不聞不問。

李杰表示，多數花東的傷者身份是農民，而農民通常多是一年收成一次，如今因身受重傷喪失工作能力，即使補助部分看護費、醫療費，仍無其他收入養育家庭，台鐵承諾的「後續關懷」到底何時可以落實？

另外，事故調查結果如今都還沒出爐，台鐵這麼大的機構，調查的速度卻這麼緩慢、責任歸屬到底在哪，公安問題該如何被解決，都是家屬所擔憂的，期望政府可以在大選前夕23日給出回應。

(中時 )