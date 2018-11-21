影》侯辦預警5大奧步 籲支持者相挺未來72小時護民主護正義

2018年11月21日 14:39 中時電子報 張怡文 、 蔡孟哲 ／影音編輯 ／影音編輯

選戰進入倒數72小時，侯友宜競選辦公室目前已經掌握五大可能奧步，包括針對抹黑侯友宜砍重陽敬老金、與車隊製造假衝突、影射侯友宜外遇、影射侯友宜與黑道勾結，以及抹黑賄選與走路工事件，侯辦呼籲所有支持者一定要在11月24日挺身而出，守護新北。

侯友宜競選總部發言人賴冠群表示，回顧台灣選舉史，八年前民進黨用黑函攻擊朱立倫「當選會取消老人年金」，四年前黑函攻擊朱立倫「和頂新勾結」。這還只是新北市的部分，1998年「桃色錄音帶」事件，綠營影射吳敦義和女記者曖昧關係，錄音帶後來被證實偽造；2006年黃俊英因陳其邁開記者會指控走路工，最終含恨落選，抑鬱而終；2014年，段宜康誣指林滄敏詐領補助款，還說如果不實要吞曲棍球，直到法院認證段宜康抹黑，段宜康竟也不肯依約吞球。這些都是台灣民主永遠無法抹滅的傷痛。

圖片來源:侯友宜競選辦公室提供

賴冠群表示，奧步的形式五花八門，防不勝防。目前掌握的五大可能奧步，第一個是說侯當選會砍重陽敬老金，這個奧步已經是現在進行式了；第二個是與侯友宜車隊製造假衝突，控訴侯友宜製造意外；第三個是可能影射侯夫人未露面，是因為侯友宜在外面有緋聞，太太怒不露面；第四個是製造假走路工事件；第五個就是宣稱侯友宜與黑道有勾結，持有黑槍，或者抹黑侯友宜過往辦過的案子有問題。

賴冠群強調，奧步的形式真的千變萬化，防奧步最好的方式，就是選民拿出智慧，拒絕受到那些「突然爆出來」、「看起來很真的」的消息影響。這些很可能都是選舉專家炮製出來的，請不要讓遺憾重演在侯友宜身上，讓我們一起對抗民主的逆流亂流，對抗東廠，用善良守護我們的家園。11月24日挺身而出，支持2號侯友宜！

(中時電子報)

圖片來源:侯友宜競選辦公室提供