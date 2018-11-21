好茶配好壺！嘉義陶藝交流展今天登場

2018年11月21日 14:43 工商 曾麗芳

陶藝家黃娜玲及顏綉錦帶來生活陶藝。（圖／嘉義縣府）

陶藝家黃娜玲及顏綉錦帶來的生活陶藝展。（圖／嘉義縣府）

嘉義縣是台灣最著名的茶鄉，好茶要有好壺襯托，帶動嘉義的陶藝發展！「雲腳生活107系列特展」-當代陶藝交流展，11/21至108年1/6在嘉義縣文化集會所展出，主題「純粹・綻放在嘉義」，由陶藝家黃娜玲及顏綉錦帶來生活陶藝。

嘉義縣長張花冠致詞時指出，藝術家黃娜玲主修室內設計，在一次偶然看見雙目失明的日本陶藝家，用雙手代替雙眼，創造出陶藝生活樂趣，深深打動了黃娜玲，讓她開起對陶土的好奇，原對陶藝知識一竅不通，便下定決心踏上陶藝之路。她的創作作品與生活歷程緊緊相連，把對環境的感觸、對天空和植物的想像，用半抽象的手法，以明亮釉色表現在作品中。

主修日文的藝術家顏綉錦，對陶藝只是興趣，某次前往日本京都旅遊，途經二年坂，玲瓏的陶藝品吸引了她的目光，激發出她內心對陶土的熱情，回臺灣後就開始這份對於陶藝的堅持。

張花冠說，顏綉錦投入自然釉彩多樣化的柴燒世界中，因柴燒樸實中帶著豐富的色彩，內斂中含有奔放的特色，作品古樸中又透出低調奢華之美，呈現出變化萬千的風情，正如她豐富的生活一般。

嘉義縣文化觀光局長許有仁表示，陶藝交流展展覽期間安排有「藝術體驗」與「親子創作體驗」課程，相關活動詳情請至「雲腳生活系列特展」臉書粉絲專頁，隨時提供與更新各項資訊，期待大家造訪嘉義。

(工商 )