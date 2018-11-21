影》狄鶯與孫鵬救子盡全力 于美人：要我也會全力救

2018年11月21日 14:43 中時 蕭雅玲

20181120中天新聞 孫鵬抿嘴忍淚崩 狄鶯一語不發緊牽手

于美人今（21日）進棚錄製衛視中文台《請問你是哪裡人》節目，天被問到孫安佐案，她忍不住說：「終於結束了！」看到孫鵬狄鶯為救子而奔波，她也說，「那對父母真的超辛苦，他們已經盡全力！」，至於孫安佐回來要進崇右技術學院就讀，演員喜翔建議他應該先休息一年才上學，對此于美人說：「應該尊重父母的決定，外人不應該講什麼，他們一定有他們的規劃。」

而律師邱彰批評孫鵬狄鶯花了冤枉錢，同樣也是身為人母的她認為，對父母而言能救就要盡全力，他們也不會知道哪一筆該花？哪一筆不該花？「換成是我也會是這樣，父母愛子女的心，沒甚麼可懷疑的，每個父母怎麼救自己的小孩，都是盡他們的能力去救。」有很多的狀況我們也不知道救不救的到，能救的話一定會盡力。

她也透露，一雙雙胞胎兒女目前已在申請國外大學，今年已滿18歲，今年也可以投公投票，目每天在家沙盤演練，2人覺得自己中文怎麼那麼差，所以每天在家互相問，公投到底要投那些票，于美人直呼：「他們人生蠻精彩！」第一次行使公民投票權就有10題，一次拿到10張，且不同案要投不同票櫃，一家人每天在家沙盤推演，看到某位候選人說選上，會提供便宜的蜂蜜檸檬，他們覺得這可以當政見，還覺得太興奮。

(中時 )