苗栗檢警調憲合作出擊 查獲3賄選案2人聲押獲准

苗栗縣檢警調憲等單位合作出擊，查獲樁腳賄選並查扣疑似賄選用的現金。（陳慶居翻攝）

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苗栗檢警調憲查賄續有斬獲，查獲銅鑼鄉、苗栗市民代表及平地原住民議員候選人樁腳涉嫌以現金賄選，3人訊後都向法院聲請羈押，其中鍾姓及陳姓樁腳裁准收押禁見，另羅姓樁腳則以10萬元交保。

檢方指出，檢察官劉偉誠指揮縣警局刑事警察大隊，20日查獲銅鑼鄉鄉民代表候選人的鍾姓樁腳，涉嫌現金賄選案，問後已有選民坦承鍾姓樁腳向他們行賄，並請託支持特定候選人當選，選民已主動交出買票現金共3000元。

另位檢察官黃棋安指揮苗栗縣調查站、航業處台中站及頭份警分局專案人員，查獲平地原住民議員候選人的陳姓樁腳現金賄選案，同樣有選民指證收到陳的買票錢，並有人共交出現金3000元，辦案人員並在陳姓樁腳身上查扣現金2萬多元及疑似為賄選名冊等證物。

檢方複訊後，認定鍾、陳2人涉嫌對有投票權人交付賄賂罪嫌重大，且有勾串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

此外，檢察官李雅雯指揮調查站、航業處台中站、刑事警察局偵查第六大隊、苗栗警分局及憲兵隊，同一時段也查獲苗栗市民代表候選人的羅姓樁腳涉嫌賄選，有選民坦承收到賄款並交出7000元疑似買票現金。檢方訊後向法院聲請羈押，21日深夜裁定具保10萬元。

檢方表示，目前選偵案有43件，而被聲請羈押獲准的候選人和樁腳已增至7人。

(中時 )

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