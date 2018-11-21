老店主打土羊肉爐 當歸湯頭暖身肉不腥

2018年11月21日 15:10 中時 張妍溱

鍋內帶皮帶筋羊肉塊、口感Q彈、有嚼勁，老闆呂岷儒說，喜歡軟嫩口感的人可選用羊肉片，入口即化。（張妍溱攝）

《預發–台中美食》熱騰騰的羊肉爐，濃郁藥膳味撲鼻而來，老闆建議，喜歡啃大骨的饕客，可加入帶筋帶肉的羊腳筋，一支價位在50–80元間。（張妍溱攝）

天氣冷颼颼，團聚來一鍋熱騰騰的羊肉爐，補氣又暖身！台中市公益路上一家專賣土羊肉的羊肉爐老店，是老台中人都熟知的好滋味，尤其在寒冷冬天裡，店內人潮更為熱絡，古早味的當歸羊肉爐，成為必點人氣商品，全店1年僅休2天，滿足隨時想吃羊肉爐的饕客。

店名「呂記正宗岡山羊肉爐」，採用純土羊肉，當歸羊肉爐湯頭用10幾種珍貴藥材，與大骨熬煮10小時以上，濃郁藥膳味撲鼻而來，湯頭不燥不烈、羊肉不腥不羶。新鮮羊肉片或羊肉塊，搭配店內特製沾醬，口感極佳。老闆呂岷儒說，開業迄今35年，僅此一家別無分店。

羊肉爐內帶皮帶筋羊肉塊、口感Q彈、有嚼勁，老闆呂岷儒說，喜歡軟嫩口感的人可選用羊肉片；藥膳湯頭清爽，搭配薑絲，去除羊騷味，加入高麗菜、金針菇，可讓湯頭鮮甜，另有羊睪丸、羊腳筋、羊心、羊雜、羊肚等等，老饕點一桌，盡情享用「全羊大餐」。

老闆呂岷儒指出，為配合到店裡消費客群喜歡的口味，店內提供約10種不同湯頭的羊肉爐及火鍋，尤其羊肉爐湯汁熬煮，愈滾愈香，不論春夏秋冬，男女老幼皆可食用，是補氣養身的最佳食補。

地址：台中市公益路184號

營業時間：上午11：30–凌晨2：00（售完為止）

電話：04–23271265

公休：除夕、初一休

價位：當歸羊肉爐一份350元、另可加點配料

(中時 )