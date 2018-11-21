做假牙變快了！數位導航系統 口內攝影精準掃描

衛生福利部陳時中部長(右二)、雙和醫院牙科部黃茂栓主任(右三)。(雙和醫院提供)

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中時電子報
/ 綜合報導
雙和醫院牙科國產品體驗診線專區正式啟用，由衛生福利部陳時中部長(右五)等人共同見證。(雙和醫院提供)

近年來國人對牙齒保健越來越重視，牙科產業市場競爭也日益激烈，以往牙科醫材多半來自歐美大廠，但其實國產牙科醫材也有其優勢，雙和醫院今(21)日正式啟用牙科國產品體驗診線專區與數位導航系統觀摩，採用最新導航系統儀器進行「精準植牙手術」，並利用數位口內攝影機做全口掃描製作假牙，大幅縮短製作假牙的時間。

雙和醫院今啟用牙科國產品體驗診線專區與數位導航系統觀摩，由衛生福利部陳時中部長、科技部南部科學工業管理局林威呈局長、雙和醫院胡朝榮副院長等人共同見證。雙和醫院胡朝榮副院長表示，南部科學工業管理局深耕醫材產業多年，是我國唯一的專業牙科產業聚落，園區內之產品線從矯正系列、人工牙根系統到牙科材料、器材、設備等，皆相當完整成熟。

胡朝榮副院長強調，雙和醫院為準醫學中心，雙和醫院牙科部建立體驗診線專區，在完善的醫療環境下，讓大眾更加認識國產牙材，推廣國產品是專業且值得信賴。

計畫主持人雙和醫院牙科部黃茂栓主任表示，這次建置牙科國產品體驗診線專區，將提升牙科診斷與治療水準，以及病人療程期間的安全與滿意度。未來將拓展與牙科診所合作，透過牙醫師的臨床使用，增加對國產牙科醫材產品之信任感，加速台灣牙科高階醫療器材產業打入國內外市場。

「臨床數位手術觀摩會」中，由黃茂栓主任採用最新植牙手術導航系統儀器(Aq Navi)進行「精準植牙手術」，並利用數位口內攝影機做全口掃描製作假牙。精準植牙手術採數位科技導航大幅簡化許多傳統的程序，縮短病患的製作假牙所需的時間。國產牙科醫療器材除了能獲得更完善的診斷與治療服務；同時又可以較合理的醫療費用，以回饋病人。

(中時電子報)

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