國道下彰化匝道 5車連環追撞成爛鐵

國道下彰化匝道， 5車連環追撞成爛鐵。（吳敏菁翻攝）

友善列印
中時
國道下彰化匝道， 5車連環追撞成爛鐵。（吳敏菁翻攝）
國道下彰化匝道， 5車連環追撞成爛鐵。（吳敏菁翻攝）
國道下彰化匝道， 5車連環追撞成爛鐵。（吳敏菁翻攝）

國道1號彰化交流道下匝道往鹿港方向，上午發生5輛轎車車連環追撞事故，在強烈撞擊力道下，5部轎車不是車頭全毀，就是車尾撞爛，保險桿、玻璃掉碎一地，3人送傷，車上乘客驚魂未甫，等待救援過程，造成回堵，南下車輛也紛紛改下彰化市繞道。

國道警察調查，車禍事故發生在上午8時30分許上班的時間，自小客車疑因未注意車前狀況撞擊前方停等準備下匝道轎車，轎車受撞擊往前衝，又撞到前方正停等轎車，霎時砰砰砰砰！就如打打保齡球，全撞了個「米米冒冒」，導致下匝道往鹿港方向車輛無法通行，致主線車流回堵至國一公路196公里。

彰化縣消防隊也只好逆向上匝道救援，許姓、林姓女子與吳姓男子受傷，其餘乘客也都下車，車禍事故也把匝道給堵住，造成其他往右側鹿港方向的車輛無法下匝道，只好取道左側往彰化市區行駛，車流一度也回堵至國道主線。國道警察協助調派拖吊車，9時16分許排除，車流逐漸恢復正常。

警方初步調查，5部車輛駕駛經測定酒測值均為零，受傷的3名駕駛及乘客由彰化縣消防局送往彰化秀傳醫院救護，均無大礙，肇事車主未注意下交流道號誌，恐得負擔慘重的賠償費用。

(中時 )

禿頭就是爸爸！韓冰小時錯把蘇貞… 淫魔李宗瑞性侵偷拍 判賠7女1525…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。