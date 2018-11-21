2018年11月21日 15:00 中時 吳敏菁

國道下彰化匝道， 5車連環追撞成爛鐵。（吳敏菁翻攝）

國道下彰化匝道， 5車連環追撞成爛鐵。（吳敏菁翻攝）

國道下彰化匝道， 5車連環追撞成爛鐵。（吳敏菁翻攝）

國道1號彰化交流道下匝道往鹿港方向，上午發生5輛轎車車連環追撞事故，在強烈撞擊力道下，5部轎車不是車頭全毀，就是車尾撞爛，保險桿、玻璃掉碎一地，3人送傷，車上乘客驚魂未甫，等待救援過程，造成回堵，南下車輛也紛紛改下彰化市繞道。

國道警察調查，車禍事故發生在上午8時30分許上班的時間，自小客車疑因未注意車前狀況撞擊前方停等準備下匝道轎車，轎車受撞擊往前衝，又撞到前方正停等轎車，霎時砰砰砰砰！就如打打保齡球，全撞了個「米米冒冒」，導致下匝道往鹿港方向車輛無法通行，致主線車流回堵至國一公路196公里。

彰化縣消防隊也只好逆向上匝道救援，許姓、林姓女子與吳姓男子受傷，其餘乘客也都下車，車禍事故也把匝道給堵住，造成其他往右側鹿港方向的車輛無法下匝道，只好取道左側往彰化市區行駛，車流一度也回堵至國道主線。國道警察協助調派拖吊車，9時16分許排除，車流逐漸恢復正常。

警方初步調查，5部車輛駕駛經測定酒測值均為零，受傷的3名駕駛及乘客由彰化縣消防局送往彰化秀傳醫院救護，均無大礙，肇事車主未注意下交流道號誌，恐得負擔慘重的賠償費用。

(中時 )