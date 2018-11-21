蔡英文：境外力量用網路霸凌、洗版 讓不同的意見的人閉嘴

2018年11月21日 15:17 中時 曾薏蘋

年底選戰剩下三天，身兼黨主席的蔡英文總統今天在民進黨中常會中，透過媒體向全黨上下下達命令，請全黨同志支持民進黨朋友，全力催票、拉票並；向支持者喊話，提出五點投票給民進黨的理由；蔡英文呼籲，台灣的民主不會倒下去。境外力量的干預，目標只有一個，「要用網路霸凌跟網路洗版，讓不同的意見的人閉嘴」。

蔡英文說，「領先縣市需要再多一票，進步力量才能更穩固、激戰的縣市，需要再多一票，關鍵時刻能夠突破決勝；落後縣市再多一票，集中力量，逆轉求勝」。

此外，會中還播放《改革不回頭，鬥陣顧台灣》廣告影片，未來會在電視等處播放。蔡英文今提出五項投民進黨的理由，包括第一，這一票要鞏固台灣的民主、第二，這一票要確保台灣民主的格調、第三，這一票告訴全世界，台灣人不在壓力底下屈服、第三，這一票告訴全世界，台灣人不在壓力底下屈服、第四，這一票要挺台灣的改革跟建設、第五，這一票要挺會做事、最優質的候選人。

以下是蔡英文致詞全文：

各位常委、記者朋友、敬愛的台灣人民，以及線上收看直播的朋友們，大家午安。

這是我們在選前，推出的最後一支影像廣告。在剛才這支影片當中，我們看到一代又一代台灣人，投入改革的身影。就像影片的旁白說的：改革會傷、會痛，但都是為了疼惜下一代。

就是因為這樣的精神，本黨以及許多台灣的前輩們，當年才會困難的情況下，這麼奮不顧身，犧牲自由，甚至犧牲性命，用這一代的覺醒，爭取下一代的幸福。

現在，距離選舉只剩最後三天，在這個關鍵時刻，我要透過今天的中常會，向全黨上下，下達命令！請所有的黨員同志跟支持民進黨的朋友，全力催票、全力拉票。

領先的縣市，需要再多一票，進步力量才能更穩固。激戰的縣市，需要再多一票，關鍵時刻突破決勝。落後的縣市，更需要再多一票，集中力量，逆轉求勝。

我們全黨總動員，民進黨要團結起來，為了台灣，這一戰，我們要拚盡全力，取得勝利！

我更要向台灣人民懇切拜託，請支持民主進步黨提名或推薦的候選人，而且支持還不夠，一定要站出來投票，以下就是我要拜託的幾個理由：

第一，這一票要鞏固台灣的民主。

這一場選舉，來自境外力量的干預，可以說是鋪天蓋地。尤其是假消息，透過LINE、Facebook，到處流竄。

這些境外力量的干預，目標只有一個，他們要用網路霸凌跟網路洗版，讓不同的意見的人閉嘴，讓台灣的民主倒下去。所以，我們要用手中的這一票，告訴這些境外力量，台灣的民主不會倒下去。

第二，這一票要確保台灣民主的格調。

民主要有品質，選舉也要有格調。我們的對手，用造假、抹黑，甚至是令人心痛的人身攻擊跟歧視的言論來傷害民主。包括我們大家都很敬重的菊姐，竟然也變成受害者。

菊姐從年輕到老，一生都在為台灣的自由民主，和台灣人的尊嚴打拚。拚了一輩子，卻要遭受這樣的攻擊，我相信大家跟我一樣，心裡都很不捨。

如果不同意這麼惡質的攻擊，請大家站出來，投下這張票，告訴我們的對手，政治不能泯滅人性、不能沒有義理，台灣的選民很有智慧，我們相信民主要有品質，選舉也要有格調。

第三，這一票告訴全世界，台灣人不在壓力底下屈服。

世界局勢瞬息萬變，我們不僅要面對局勢變化的挑戰，更要力抗中國對台灣的打壓。不只是斷交的壓力，以及國際上封殺我們的粗暴行為，現在，中國的壓力無所不在，甚至連金馬獎頒獎典禮，都出現矮化台灣的言論。

所以，我們手中的這一票，要告訴全世界，台灣就是台灣，我們是台灣，從來不是中國台灣。

第四，這一票要挺台灣的改革跟建設。

過去兩年多以來，我們推動改革、執行建設，一步一步把台灣，從過去停滯的泥沼裡面拉出來。這些工作，過去的政府沒有做，也都不願意做。

無論是年金改革、還是推動綠能，或者是展開前瞻基礎建設，這些工作好不容易開始啟動，不能再走回頭路。大家手中這一票，就是支持改革、支持建設。

第五，這一票要挺會做事、最優質的候選人。

從過去到現在，民進黨已經創造了一個又一個地方治理的典範。我向大家保證，我們推出或支持的候選人，無論是老幹，還是新枝，或者中生代，每一位無論是操守、能力、願景，或是過去從政的評價，都遠遠勝過我們的競爭對手。這幾天全國都在討論的高雄市長辯論，就是最好的例子。

距離選舉只剩三天，有些人可能覺得自己支持的候選人贏定了，所以自己的這一票不重要。有些人覺得不會贏，所以自己的一票沒有意義。或是在膠著的地方，還沒辦法決定這一票要投向誰。

現在，我要再一次告訴大家，支持民主進步黨的五個理由，請大家出來投票，因為我們要鞏固台灣的民主，我們要確保民主選舉的格調。我們要告訴全世界，台灣不會在壓力下屈服。我們要挺台灣的改革和建設，還有，最重要的，我們支持會做事、最優質的候選人。

十一月二十四號，請所有的支持者，不要懷疑、不要猶豫，為了民主、為了改革、為了台灣，每一票都不能少。謝謝大家。

(中時 )