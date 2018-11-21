彰化》建設彰化爭取福利　溫芝樺端出競選政策牛肉

2018年11月21日 15:15 中時 吳敏菁

彰化縣議員候選人溫芝樺掃街拜票。（吳敏菁翻攝）

彰化縣議員候選人溫芝樺，前往一貫道天倫道場，闡述自己的參選理念和政見。（吳敏菁翻攝）

選戰倒數3天，選戰到了最後關頭，各候選人無不卯足全力爭取票源，各個行程滿檔，彰化縣議員候選人溫芝樺除了路口、市場拜票和車隊掃街，今天還特地前往一貫道天倫道場，闡述自己的參選理念和政見，希望能獲得更多彰化鄉親的支持。

溫芝樺表示這次投入彰化縣議員選舉，秉持著經驗傳承延續服務的理念，提出了很多造福彰化鄉親的政見：一、爭取八卦山免費侏羅紀公園、吸引觀光人潮，增加商機「錢」進彰化。二、爭取低收入戶子女就學免學費、爭取老幼免繳健保費、及提高勞工生育補助金。三推動彰化、花壇鐵路高架化、台中捷運延伸到彰化、興建彰化市中央路鐵路通勤站。

四、催生福田生物科技園區，增加年輕人工作機會，促進彰化經濟蓬勃發展。五、推動擴大東區都市計畫、建議南西北區實施都市更新計畫、解除高速公路特定區之限制、大埔截水溝加蓋造路，延伸至彰化交流道。

溫芝樺參選彰化縣議員以包含建設、社會福利、交通運輸及觀光發展的全面性政見，成功的獲得彰化鄉親的認同，溫芝樺也表示她進入彰化縣議會之後，一定會秉持初衷堅持理念，為彰化鄉親爭取更多的建設和福利。

(中時 )