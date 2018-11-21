歐商2019建議書：政府官員英文流利有待加強

2018年11月21日 15:52 中時 陳建瑜

行政院長賴清德已宣示，以2030年為目標，推動台灣成為雙語國家。對此，歐洲在台商務協會在今年的「2019年建議書」中再度建議政府加強英語環境，並認為各級政府人員英文流利程度尚有進步空間，並建議成立「中央翻譯資源中心」，確保政府內部翻譯一致性。

歐洲商會今發表「2019年建議書」，商會去年建議書中的項目，有22％議題在今年獲得進展，但仍有一些議題仍未解決，其中涵蓋英語環境問題，如漢語拼音雖然在2009年列為官方的羅馬拼音系統，然實務上仍不一致；另外，在政府採購方面，投標文件應有統一官方英文翻譯。

就英語環境部分，今年歐洲商會則建議，公職人員應廣泛使用英語文，他們認為各級政府公職人員的英文流利度尚有進步空間。

出席接下歐商「2019年建議書」的國發會主委陳美伶表示，賴清德已經宣示以2030年為目標，打造台灣成為雙語國家，預計今年底提出雙語國家發展藍圖。

現場歐商會員詢問，何以是政府推動雙語國家最困難的事情？陳美伶表示，以她的經驗，讓台灣人見到外國人主動敢開口講話是最困難的事情，這也是推動雙語國家最難的部分，因為過去台灣在打造雙語環境的做法，太過偏重拼音、翻譯的正確與否，而不是注重溝通與交流。

歐洲商會在建議書提出解決方案，包含建議政府可成立一個中央級的翻譯資源中心，負責台灣政府所有部會發布的官方資訊與文件的翻譯工作。

另外，歐洲商會生活品質委員會多年來強調，台灣在中文羅馬拼音方面缺乏一致性，建議台灣政府進行跨部會的努力，推廣並要求台灣所有的地名都一致使用「漢語拼音」，並建立全國性資料庫，對所有地名及街道名稱都提供一致的中文與漢語拼音對照。

建議書還提及，除教育部研發最佳的教學計畫，使下一代能夠有一口流利的英語外，成人英語教育也很重要。歐商認為，率先推動良好的場所之一，就是藉由訓練及提供獎勵辦法，以提升台灣各級政府官員的英語流利程度。

(中時 )