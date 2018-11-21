台中》不打搶救牌！吳瓊華透過剪報 盼選民看見努力

2018年11月21日 15:33 中時 林欣儀

標榜一直在這裡，爭取連任的台中市第3選區市議員候選人吳瓊華擔任3屆議員勤走基層、爭取許多建設，為讓選民看見她的努力，吳瓊華將多年來問政績效的相關剪報拿出來，洋洋灑灑10多本，包括爭取抽水站、關心學生受教環境等議題，都是她努力的方向。

拿出多年來問政與爭取地方建設的剪報，10幾大本逐一翻開，吳瓊華舉卡玫基颱風來襲時為例，她說，當時烏日區許多地方淹水嚴重，災後極力推 動改善計畫，近年陸續爭取中興、五光及光明里、湖日里設置抽水站 ，目前已陸續建置完成，希望透過努力解決民眾生活遭遇的問題。

翻開一頁頁剪報資料，不論是學生教育環境、打造地方建設、舉辦會勘關心居民生活環境，或是抗議屠宰場落腳烏日等，吳瓊華大小事都不錯過，即便最近忙著拚選票，還是不忘會勘道路坑洞問題，她說，要努力做到最好，讓選區內的居民都能享有安全、優質的生活環境。

關心地方建設、勤走基層，面對選戰倒數計時，吳瓊華不打「搶救牌」，反而拿出10多本剪報，盼告訴選民自己的努力、讓大家都看見，她說，若連任，更希望擘畫大烏龍地區的未來，她說，老年人口增加快 速，長照將是未來重點，希望結合關懷據點與在地醫療資源，幫助更 多長青族群，也會大力推動在宅服務，方便民眾獲得照護，並將積極 增取自行車道與綠地。

(中時 )