新竹》謝文進批林智堅「無能市長 動物永別」

謝文進陣營以林智堅辦理新竹公園及動物園再生計畫，造成21隻動物死亡等問題，批林「無能市長 動物永別」。（羅浚濱攝）

友善列印
中時
羅浚濱

「無能市長 動物永別！」新竹市長候選人謝文進陣營21日以林智堅辦理新竹公園及動物園再生計畫，造成21隻動物死亡，動物園完工期跳票，新竹公園工程經費一漲再漲，批林規劃及執行能力都有問題。

謝總部主任委員李宏生指出，關埔國小教室規劃設計不當，造成1千多名學童無法就近入學，已點出林智堅市政能力不足，今再檢視以竹公園及動物園整建工程，更可看出林智堅市政規劃與執行力是明顯不足。

李宏生指出，經費高達6億的新竹公園及動物園整建工程在106年7月決標，林智堅在當年5月花300萬元舉辦盛大的「我與動物有個約定」嘉年華派對，與市民相約107年要與動物園再相見。

但，動物園工期嚴重落後，確定要延至108年年底才可能重新開園，動物園的動物還要再流浪1年多。李宏生說，林智堅的「動物園告別變永別」，已死亡21隻動物，有些動物送到外縣市後可能無法再回家，市民們都被蒙在鼓裡。

李宏生並指林智堅對新竹公園工程想到哪做 哪，經費從3億翻倍成6億，全部工程綁在一起用最有利標發包，無法吸引優秀廠商投標，3次流標都因只有1家廠商投標，最後發包一塊錢不減，連議價空間都沒有，大幅增加支出，完全沒有為市民節省荷包。

李宏生說，林智堅對新竹公園和動物園的工程，從原本一個規劃設計案，可以再衍生數個設計案，錢越花越多，完工日期越延越後，顯示林智堅規劃及執行力都有問題，更是無能的表現。

(中時 )

台中》不打搶救牌！吳瓊華透過剪… 高雄》高雄市民政論節目call in …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。