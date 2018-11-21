新竹》謝文進批林智堅「無能市長 動物永別」

2018年11月21日 15:15 中時 羅浚濱

「無能市長 動物永別！」新竹市長候選人謝文進陣營21日以林智堅辦理新竹公園及動物園再生計畫，造成21隻動物死亡，動物園完工期跳票，新竹公園工程經費一漲再漲，批林規劃及執行能力都有問題。

謝總部主任委員李宏生指出，關埔國小教室規劃設計不當，造成1千多名學童無法就近入學，已點出林智堅市政能力不足，今再檢視以竹公園及動物園整建工程，更可看出林智堅市政規劃與執行力是明顯不足。

李宏生指出，經費高達6億的新竹公園及動物園整建工程在106年7月決標，林智堅在當年5月花300萬元舉辦盛大的「我與動物有個約定」嘉年華派對，與市民相約107年要與動物園再相見。

但，動物園工期嚴重落後，確定要延至108年年底才可能重新開園，動物園的動物還要再流浪1年多。李宏生說，林智堅的「動物園告別變永別」，已死亡21隻動物，有些動物送到外縣市後可能無法再回家，市民們都被蒙在鼓裡。

李宏生並指林智堅對新竹公園工程想到哪做 哪，經費從3億翻倍成6億，全部工程綁在一起用最有利標發包，無法吸引優秀廠商投標，3次流標都因只有1家廠商投標，最後發包一塊錢不減，連議價空間都沒有，大幅增加支出，完全沒有為市民節省荷包。

李宏生說，林智堅對新竹公園和動物園的工程，從原本一個規劃設計案，可以再衍生數個設計案，錢越花越多，完工日期越延越後，顯示林智堅規劃及執行力都有問題，更是無能的表現。

(中時 )