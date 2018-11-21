李昌鈺妻子是才女 曾將他寫進小說裡

李昌鈺被譽為神探，曾在美國康州擔任過警政廳廳長、刑事鑑定中心主任等。(影片取自youtube)
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中時電子報

現年79歲的李昌鈺據傳12月1日迎娶62歲的陸企業家蔣霞萍，兩人為相識多年的舊識，婚禮將在美國康乃狄克州利奇菲爾德（Lithchfiled）舉行。

李昌鈺被譽為神探，曾在美國康州擔任過警政廳廳長、刑事鑑定中心主任等，現在為康州紐黑文大學（University of New Haven）刑事科學終身教授。

他的未婚妻蔣霞萍是中國大陸江蘇揚州人，生於1956年，擁有工商管理碩士學位，現任香港嘉迪集團有限公司董事長、揚州高級護理中心董事長，還曾任中華全國女商聯合會理事、江蘇省女商聯合會副會長、揚州市女企聯主席，還是南京大學亞洲影視與傳媒研究中心創作委員會副主任，多年致力文學創作，著有多部書籍及劇本，包括有李昌鈺出鏡的長篇小說及85萬字的30集電視文學劇本鳳凰涅槃。

李昌鈺與亡妻宋妙娟攜手走過55年，育有1子1女，但去年7月，她不幸因中風搶救無效過世，享壽78歲。先前蔣霞萍舉辦新書《鳳凰涅槃》首發記者會活動，李昌鈺夫婦還專程從美國到上海幫蔣霞萍助陣。李昌鈺除致詞外，還和蔣霞萍一起幫讀者簽名。

李昌鈺和蔣霞萍認識多年，《鳳凰涅槃》中李昌鈺還是書中主角之一，他對蔣霞萍的作品給予高度評價，接受訪問時大讚「作品很吸引人，也很感人。」

(中時電子報)

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