高雄》陳其邁被高雄市民call in 吐槽 監視器修好再談AI 、工業4.0

2018年11月21日 15:26 中時電子報 邱文秀

2018.11.20新聞深喉嚨 陳、韓激辯直球對決 攸關選情？高雄人怎麼看

民進黨高雄市長參選人陳其邁政見力推AI智慧城市、工業4.0等，政論節目《新聞深喉嚨》昨天開放CALL IN，各地高雄市民輪番打進去吐槽陳其邁，民進黨執政20年沒改善，還好意思把兩個漁港問題拿去辯論上講。以及工業4.0就是無人工廠，要怎麼帶來就業機會。還有人嗆「AI智慧城市」，先把路口監視器弄好吧?不要每次報警都說監視器壞掉，還在那邊AI。

中天政論節目《新聞深喉嚨》昨天開放CALL IN，各地高雄市民紛紛打去表達他們對高雄市長辯論以及政見的看法，精彩庶民論述讓看直播網友直呼「高手在民間」。

一位鳳山刑太太說，她昨天辯論會從頭看到尾，有三點想表達。1.陳其邁，你做立法委員做這麼久，韓國瑜才來高雄一年多，你的態度是在咄咄逼人。2.陳其邁提那兩個漁港，我覺得超好笑，我是在家帶兩個孫的阿嬤，今年58歲，我沒出社會，是在家帶小孩。我用自己「頭殼」判斷，我要是陳其邁，我不會提這兩個港。

刑太太嗆陳其邁「你(DPP)自己執政就20年了，沒法解決這兩個港的問題，你還好意思在辯論會問韓國瑜你知道什麼問題嗎?」她說，真正是有夠離譜，小看高雄市民智慧。她用閩南語說「笑死人!」謝長廷、花媽執政都沒辦法解決，還拿去辯論會。

刑太太說，第3點她欣賞韓國瑜，因為他提出要從國小雙語教育跟國際接軌，「以後我ㄚ孫出頭天啦!恩免開大錢去讀何嘉仁。」另外，她說，我昨天最欣賞的一點就是他能夠提出毒品問題。

刑太太說， 我在家帶大孫子15歲，小孫子7歲。我每天在家煩惱大的會被去用毒品軟糖或其他影響，每天看新聞都好煩惱。她說「我們全家齁!金價係全部支持韓國瑜」星期五也叫我老公請假，要去幫韓國瑜造勢。

苓雅賴先生說，AI智慧城市、工業4.0，在座可能無人知道，就是無人工廠，對於高雄怎麼可能招來更多更多的人?主持人平秀琳問，所以工業4.0只會帶來更高的失業率?賴先生說，對!每次選舉政治人物就在炒科技業，對我來說科技業好好的在新竹，台北就夠了，高雄不要再去搶!

賴先生說，可不可以試著用其他，譬如說觀光、譬如說金融，在座聽過香港有很多科技業嗎?

苓雅王先生說，大家在講政見，陳菊政見不夠多嗎?政策白皮書不夠多嗎?可是12年來給高雄帶來什麼?陳其邁第一點他是民進黨員，第二點他跟著陳菊在走，他可以讓高雄更好嗎?他嗆「AI智慧城市，先把路口監視器弄好吧?不要每次報警都說監視器壞掉，還在講AI智慧城市!」

小港黃先生說，剛剛有提到那個日照問題，坦白講我是在醫護學校裡面工作，我們號稱護理科每年考上執照百分之百，但真正從事護士的有多少個？「一通電話護士就到」，陳其邁哩麥貢大話啦!厚某?

再來第二個問題，黃先生說，AI人工智慧你不要隨便跟人家喊，你會害死勞工，勞工已經呷未飽啊，麥擱害啊啦!第三個問題，捷運當時通了之後，有人問說為什麼只有三節車廂，花媽說「我的輪胎」會爆掉!黃先生激動說，那個是鐵軌，輪胎會爆掉熄火，哩當做係台北木柵捷運喔?哩騙老百姓，麥擱騙啦!最後他說「陳其邁去輸輸欸，厚某!」

(中時電子報)