天冷空氣差 環保署提醒22日空污又來了

2018年11月21日 15:26 中時 邱琮皓

根據中央氣象局氣象預報資料顯示，明（22）日東北季風增強，環保署研判明日上午開始，境外污染物可能伴隨東北季風南下影響我國空氣品質，提醒民眾注意空氣品質變化。

環保署表示，這波霾害PM2.5小時濃度預估約達40至60微克/立方公尺，影響範圍可能遍及全臺，影響期間則約從22日上午開始，持續至22日夜間。由於地表風速增強，22日午後雲嘉南及高屏地區可能出現揚塵現象，PM10小時濃度預估約達300至400微克/立方米，影響局部地區空氣品質。

環保署除與地方政府緊密聯繫，將適時啟動區域防制措施應變作為，提醒民眾外出應注意空氣品質，採取適當防護，減少戶外劇烈活動。

環保署指出，21日至22日上午中國大陸京津冀等城市，PM2.5小時濃度達180至200微克/立方米，研判22日凌晨鋒面通過後，22日上午東北季風挟帶中國大陸污染物南下影響我國空氣品質，上午先影響北部地區，空氣中PM2.5小時濃度可能達到40至60微克/立方公尺，局部地區短時間有機會出現紅色警示(對所有族群不健康)等級，午後中南部逐漸受影響，因受地形等影響，PM2.5小時濃度可能達到60至70微克/立方米。

隨著東北季風增強，風速將達8至10米/秒，將引發地表揚塵，導致PM10濃度升高，影響雲嘉南及高屏地區空氣品質。根據氣象局預報，東北季風影響至23日，境外污染物影響於23日逐漸減緩，但因風速持續偏強，23日白天將再次出現揚塵現象，影響雲嘉南及高屏空氣品質。

(中時 )