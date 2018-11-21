天冷空氣差 環保署提醒22日空污又來了

友善列印
中時

根據中央氣象局氣象預報資料顯示，明（22）日東北季風增強，環保署研判明日上午開始，境外污染物可能伴隨東北季風南下影響我國空氣品質，提醒民眾注意空氣品質變化。

環保署表示，這波霾害PM2.5小時濃度預估約達40至60微克/立方公尺，影響範圍可能遍及全臺，影響期間則約從22日上午開始，持續至22日夜間。由於地表風速增強，22日午後雲嘉南及高屏地區可能出現揚塵現象，PM10小時濃度預估約達300至400微克/立方米，影響局部地區空氣品質。

環保署除與地方政府緊密聯繫，將適時啟動區域防制措施應變作為，提醒民眾外出應注意空氣品質，採取適當防護，減少戶外劇烈活動。

環保署指出，21日至22日上午中國大陸京津冀等城市，PM2.5小時濃度達180至200微克/立方米，研判22日凌晨鋒面通過後，22日上午東北季風挟帶中國大陸污染物南下影響我國空氣品質，上午先影響北部地區，空氣中PM2.5小時濃度可能達到40至60微克/立方公尺，局部地區短時間有機會出現紅色警示(對所有族群不健康)等級，午後中南部逐漸受影響，因受地形等影響，PM2.5小時濃度可能達到60至70微克/立方米。

隨著東北季風增強，風速將達8至10米/秒，將引發地表揚塵，導致PM10濃度升高，影響雲嘉南及高屏地區空氣品質。根據氣象局預報，東北季風影響至23日，境外污染物影響於23日逐漸減緩，但因風速持續偏強，23日白天將再次出現揚塵現象，影響雲嘉南及高屏空氣品質。

(中時 )

做假牙變快了！數位導航系統 口… 對畫．對話–鐘有輝、林雪卿「有…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。