歐商爭取有成 明年第一季外籍人士證號與本國籍格式一致

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歐洲在台商務協會去年向政府提出建議，其中22%的議題獲得解決，是近4年來最高，其中一項就是解決長期以來外籍人士居留證號與台灣身分證格式不一的問題。國發會主委陳美伶今表示，預計明年第一季可完成整合系統，方便外籍人士更換。

歐洲商會今發表「2019年建議書」。歐洲商會從2009年以來一直向政府提出，外僑居留證（ARC）及外僑永久居留證（APRC）的證號格式與中華民國身分證編號不一致，今年終於獲得內政部研議修正。

陳美伶今向歐洲商會成員表示，這個政策「已經確定，且已在執行中」；未來外籍男性可能由數字「8」開頭，女性是數字「9」開頭。

陳美伶強調，預計明年第1季就能完成，屆時將舉辦一個活動，若外國朋友有人想要拿第1個整合後的證件，「歡迎用報名」。

對於這項消息，現場歐商代表都很高興。ICRT總經理白健文表示，外商爭取ARC與APRC和本地身分證號碼一致「大概已經10年」，聽到這個消息，大家都非常歡迎。

陳美伶事後解釋，外國人永久居留證過去的號碼，與台灣人拿的國民身分證不一樣，外國人的ARC「前2碼都是英文字母」，但現行在透過電子化申請或電子商務行為時要填個人號碼時，因與台灣人不一樣，造成電腦無法辨識，外籍人士大多都要改用紙本申請，對他們造成很大的困擾。

陳美伶指出，未來改版後，外人ARC第1碼還是會保留英文單字，但第2碼改為「數字（男生是8，女生是9」，第1個英文字是地區別。例如台北市就是A，希望未來讓外人使用居留證時，能跟國人一樣方便。

現場也有會員詢問電子居留證（EID）何時上路？陳美伶表示，他們規劃2020年全面使用EID，而且考慮隱私，資料不會「外顯」，他們也構想到保留數字「7」以作為跨性別使用。

至於外籍人士目前拿的「就業金卡（Gold Card）」亦同樣問題。陳美伶承諾，了解之後，若有同樣的狀況，會一併處理。

(中時 )

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