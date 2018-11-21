對畫．對話–鐘有輝、林雪卿「有璽」作品展

2018年11月21日 15:33 中時電子報 綜合報導

版畫界的珠聯璧合佳侶鐘有輝、林雪卿，應台北有璽藝術空間之邀，於12月2日起聯袂舉行「對畫．對話」作品展，展出期將至明年1月27日。

鐘林兩位畫家耕耘台灣現代版畫四十餘年，持續創作、研究並推廣。1974年與另外八位藝術家共同創立「十青版畫會」，在「二七四版畫工作室」聚會創作。1995年，在國立台灣藝術大學成立版畫中心，是台灣最早的版畫中心，也是全國唯一版畫教學與推廣機構。2006年，在台藝大成立版畫藝術研究所，打造為學術研究與國際交流的平台。2014年成立台灣師範大學國際版畫中心，每年舉辦國際迷你版畫邀請展，由國際版畫家主持示範講座，培訓版畫師資，帶動更多版畫人才。

林雪卿,聽潮, 1995, 72.5 x 60.5 cm, 綜合媒材、畫布。

畫家鐘有輝的版畫以微小但生命力強韌的草、葉為主要符號，長期觀察草葉在大自然時序交替中的細微變化，藉由草葉之形，賦與重疊豐富的色彩，運用透明疊套的技法，部分配合手繪，層次堆疊，華麗繽紛，充滿正向的朝氣與自信。近年加入大自然的陽光、風、水、能量等元素，畫面更靈動，充滿生機。

畫家林雪卿的作品，細膩精緻，靈活運用優雅、律動的木紋，時而似海面水紋，又似雲海漩紋，自然表現出可天可地可海的多層次空間的氣勢。畫面中常見的象徵代號蝴蝶、蟬、貝殼，隱喻着嚮往自由、蛻變。近年以女性流轉起伏的身體曲線入畫，沈靜大氣，俯仰於遼闊天地之間。

兩位昔為同窗，師承相似，朝夕相伴，一起悠遊於版畫數十年。這次在有璽舉行「對畫．對話」作品展，可以看出兩位的畫風同中有異，各領風騷。亦由於長期從事版畫教學，推廣版畫，提攜後進不遺餘力，兩位在台灣版畫界具有相當程度的影響力。有璽藝術空間位於台北市松山區三民路136巷26號，開放時間：週二到週日上午11時至下午6時，週一休息。開幕茶會訂於2018年12月2日（週日）下午三時。

(中時電子報)