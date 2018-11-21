與日共識破滅 南韓宣布解散慰安婦財團

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旺報

共同社報導，南韓政府21日宣布，已決定解散基於2015年12月日韓政府間慰安婦問題共識在國內設立的「和解與治癒財團」」，結束相關項目。已向該財團撥款10億日元的日本政府將財團項目視為日韓共識的「根基」。日本政府21日就此提出強烈反對。

日本首相安倍晉三當天在官邸向媒體表示，若不遵守國際承諾，則國與國之間的關係將無法成立。希望韓方採取負責任的應對。日本外務省事務次官秋葉剛男也在外務省召見韓國駐日大使李洙勛提出抗議。日本官房長官菅義偉也在21日的記者會上表示，切實履行日韓共識至關重要，將繼續鍥而不捨地勸說韓國政府，要求韓方履行共識。

南韓政府表示，關於財團剩餘的約57.8億韓元以及為置換日方撥款計入預算的約103億韓元的處理問題，將與原慰安婦及日本政府協商。韓方並未提及將撥款歸還日方。目前尚不清楚日方是否會答應。韓國女性家族部長陳善美表示，將在以受害者為中心的原則下，基於各種意見彙總的結果等推進解散工作。

該財團於2016年設立，負責用日本提供的資金以現金方式支付給原慰安婦和遺屬。由於輿論反對日韓共識，在兩國達成共識時執政的朴槿惠政府倒台後，財團理事長辭職等，財團活動持續處於事實上的休止狀態。

去年5月上台的文在寅政府表明了「憑藉共識無法解決慰安婦問題」的立場。實際的解散手續預計將耗時半年以上。文在寅政府還表達了「不會要求廢棄共識或重新談判」的立場。

財團向共識達成時在世的原慰安婦每人支付約1000萬日元，對於已經去世的原慰安婦則向其代理人支付約200萬日元。截至11月中旬，共識達成時在世的47名原慰安婦和199名去世者的代理人中分別已有34人和58人領取現金，部分反對共識的在世者拒絕領取。

(旺報 )

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