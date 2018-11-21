台南火車站新面貌 鳳凰樹為屋頂概念意象

2018年11月21日 15:49 中時 曹婷婷

台南市政府與交通部鐵道局今日公布台南火車站新貌亮相，車站以鳳凰樹為意象，創造出與古蹟車站優雅共構的新台南車站。（台南市都發局提供）

台南火車站展出新面貌！台南市鐵路地下化計畫依核定計畫期程，預定2022年底完工，屆時將改善市區原有的鐵路廊道現貌，台南市火車站作為都市發展重要樞紐，古蹟站體已成為重要「都市門戶意象」，台南市政府與交通部鐵道局今日公布台南火車站新貌亮相，車站以鳳凰樹為意象，創造出與古蹟車站優雅共構的新台南車站。

台南市代理市長李孟諺表示，台南市鐵路地下化工程，北起永康站南端中華陸橋（永康橋）以南約0.17公里處，南至生產路以南約1.91公里，全長8.23公里，預定2111年底完工，除將改建台南火車站為地下站，且新增林森、南台南地下通勤車站，消除9處平交道、8處地下道、2處鐵路橋涵及3處陸橋，藉此縫合因鐵路劃分市區東西側都市空間結構並可保障地面及地下行車安全。

市府表示，舊台南火車站古蹟地位不因在鐵路地下化後被遺忘棄置，而是將原有車站與地下車站結合，通車後北門路西側，市民一樣依以往搭乘習慣可由北門路下車後，通過原有車站前往地下車站搭車，前鋒路側則再新設車站出入口，規畫概念以舊站再生、新舊融和、新舊站出入口軸線一致等原則進行。

張瑪龍建築師表示，南部日照充足，大樹下綠蔭為民眾交流的場所，台南車站係以鳳凰樹為意象，創造出與古蹟車站優雅共構的新台南車站，以下沉式廣場連結地面層及地下大廳，延續第一月台棚架元素，延續台南車站的歷史記憶，讓新舊站視覺穿透，亦提供市民停等休憩及活動場所。

(中時 )