先取貨後付款！七堵區議員候選人涉一票1000賄選 50萬交保

基隆市七堵區內吳姓議員候選人涉嫌以每票1000元向選民賄選。（李怡萱攝影）

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基隆市七堵區內吳姓議員候選人涉嫌以每票1000元向選民賄選，為避免查緝，甚至約定當選後再交付賄款，形同「先取貨再付款！」檢警調日前大動作傳喚80餘人，並將吳某、樁腳帶回，訊後將議員候選人諭令50萬、餐宴主辦人2萬交保，另一名樁腳則因有串證之虞，遭收押禁見。

基隆市七堵區吳姓議員參選人，涉嫌透過樁腳以現金期約及提供免費餐宴方式向選民行賄，檢察官見時機成熟，昨偕同基隆市調查站、市刑大、三分局偵查隊兵分多路，動員250餘名司法警察搜索吳某住家及競選服務處，並傳喚80餘人到案說明。

基隆市調查站及基隆市警察局分別接獲民眾檢舉，指七堵區議員候選人吳某涉嫌透過樁腳江某，以每票1000元向選民約定賄選，為避免檢警查緝，甚至約定當選後再交付賄款。

另外，吳某11月兩次透過樁腳在七堵區百福社區、舉辦餐會，邀請選民免費參加，席間由樁腳向選民懇請支持，餐費則由樁腳支付，使選民享有每人500元餐宴的不正當利益。

全案經承辦檢察官蒐證後，由主任檢察官侯靜雯親自率隊搜索競選總部，經漏夜偵訊後，認為吳某等人犯罪情節重大，其中江姓樁腳以有串證之虞向法院聲押獲准，依違反選罷法將議員候選人諭令50萬、餐宴主辦人2萬交保候傳，全案將由承辦檢察官持續深入追查。

(中時 )

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